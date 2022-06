¡Que el ocioso se muera de hambre, pues!, por Augusto Álvarez Rodrich

Decir, en un país con tanta pobreza y desempleo, que los únicos que sufrirán la hambruna serán “los ociosos”, es un agravio, pero dicho por el presidente que iba a representar a los pobres, y por cuya irresponsabilidad estos han aumentado, el insulto se potencia al límite de lo aceptable.

Castillo ya ha demostrado incompetencia –es uno de los presidentes más ineptos de la historia peruana–, pero ni su comprobada impericia, ni su celebración de la ignorancia, ni su señalada desconexión de la realidad –se jacta de no ver noticias en TV o diarios– justifican sus sandeces de estos días.

Quizá sus alucinaciones obedezcan a que hasta él ya ha entendido que su presidencia tiene el agua al cuello por la mezcla letal del mal gobierno con corrupción, haciéndolo correr por los coliseos del país como pollo sin cabeza en unas ceremonias mal llamadas ‘Consejos de Ministros Descentralizados’.

En una de las cuales exclamó que, “si antes creíamos en la hambruna, hoy hambruna le va a dar solamente a los que no trabajan, a los ociosos, y como somos un pueblo trabajador, yo creo que vamos a ganarle a la hambruna”.

Castillo no debe saber de la gravedad de la hambruna mundial en proceso, ni que el Perú es uno de los países más vulnerables en la región: sus políticas ahuyentan la inversión, deterioran el empleo, y elevan la pobreza.

Ni, tampoco, que el ministro de Agricultura que acaba de nombrar es un perfecto incapaz para enfrentar una hambruna, al igual que el vendedor de sebo de culebra que puso en plena pandemia en el Ministerio de Salud.

Su comentario sobre la hambruna es tan penoso como el de ayer sobre la corrupción por la que se le investiga: “Se ha desatado una persecución política a mi persona, ¿y el resto de presidentes? ¿Fueron sanos?”. Casi casi como decir ‘nosotros robamos menos’.