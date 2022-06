El cultivo de una odiosidad lucrativa, por José López Luján

Vivimos unos tiempos en los que se busca rédito en todo, y no es exagerado afirmar que una de las cosas que más reditúa es ser odiado. Más que atribuirle efectismo a esta afirmación, podemos analizarla.

Es parte innegable de la naturaleza humana que nuestro instinto de conservación tenga también un componente agresivo. Desde tiempos remotos saltamos cuando recibimos un golpe… y tendemos instintivamente a devolverlo. Así, el odio es una fijación en un individuo que nos es insoportable, un cúmulo de agresiones que cultivamos y le reservamos.

Con la complejización de nuestros modos de interactuar, fuimos cubriendo estas y otras pulsiones básicas como las columnas estructurales que son. Y ahora, inmersos en esta modernidad de gadgets y redes, resultamos con un arsenal de crueldades que nos parecen muy sofisticadas, pero que persistentemente dejan entrever los viejos instintos que los sostienen.

PUEDES VER: Vladimir Cerrón se reunió con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno

El fenómeno hater nos revela una vuelta de tuerca que resulta en una curiosa paradoja: se puede lucrar, y mucho, con el odio que inspiremos. Esta conversión del odio que uno puede provocar en obsesión seguidora en nuestros haters y luego en publicidad es debido principalmente a la sobredifusión de las redes. Y un factor intensificador es la consciencia de pertenecer a un grupo muy numeroso, pues consolida el sentimiento de impunidad que da la masa.

Hay dos causas que persistentemente asoman cuando hurgamos en su práctica. La primera parece aflorar de una atávica pulsión, ahora más canalizada: el goce ciego de afectar a otros de una manera intensa (y el odio es intenso). Es una prueba innegable de la propia existencia, de que se es capaz de dejar una huella: una deformación en el gesto de nuestro odiador, más tangible y duradera que un gesto generoso.

PUEDES VER: Donald Trump descarta volver a Twitter a pesar de su compra por parte de Elon Musk

La segunda parece más estructural: los haters son masa; los odiados, élite. Estos últimos se constituyen en odiosos líderes de opinión. Y lucran con ello: obtienen altos ratings, ventas, votos, etc. Esa popularidad se la dan sus haters y sus propios seguidores, fascinados por el talento de sus ídolos por irritar, con la sorna como uno de sus virtuosismos: provocan a sus odiadores con frases como: “No sé por qué me odian tanto, ja, ja, ja” o “Y no voy a ceder, chúpense esa”.

Los líderes odiosos necesitan inventar bandos acérrimos entre la gente y cultivar el encono para mantenerse en la cresta de la ola, casi siempre defendidos y promocionados por evidentes intereses distractores y manipuladores. ¿Debemos resignarnos a sufrirlos o esperar superarlos con racionalización y docencia? ¿Podremos evitar su juego? ¿O les premiaremos mostrándoles sus huellas, nuestras caras enrojecidas por insultarlos y odiarlos?