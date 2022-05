Pirañas y asaltantes, por Eloy Jáuregui

Después del covid sufro de insomnio. Entonces leo. Como el poeta Watanabe, mi vela es mi lámpara. No la de Aladino, la de Hiraoka. Estoy terminando la primera novela de Rubén Barcelli, La ciudad de los deicidas. Todavía me agito por los pulmones a media máquina. Entonces chapo poesía de Blanca Varela, Tulio Mora, Eielson y me devuelven la calma. Para comprender el mundo, releo a Habermas, seco y profundo. Afuera, la tierra, según la World Inequality Report 2022, es cada vez más desigual. El 10% de la población en América Latina concentra el 77% de la riqueza total de hogares. Es pues la región más inequitativa en cuanto a distribución global. Y en ese grupo, Perú está entre los más desiguales.

Desiguales y clasistas, así como advertía Jean–Francois Lyotard, quien abordó desde la posmodernidad, un cambio general en la condición humana. “A pesar de la nostalgia, ni el marxismo ni el liberalismo pueden explicar la actual sociedad posmoderna. Debemos acostumbrarnos a pensar sin moldes ni criterios. Eso es el posmodernismo”, decía. Cierto, entonces hoy se cumplen sus proyecciones. Hay en el Perú la fascinación por las tecnologías, especialmente las que envuelven el mundo de la comunicación. Entendemos en el país la realidad social y la cultura como fragmentos. Más divididos y mejor.

Y entre el país del Jockey Plaza y el país Unicachi, el zanjón. Ese, el que hablaba Mariátegui. Y todos lo asumimos como lo más natural. Los blancos y los cholos. El supermercado Wong y la paradita de mi barrio. Entonces reviso los diarios –de la tele ya no hablo luego de lo de Melissa Paredes– y cruzo mi purgatorio. La prensa parametrada, la prensa autorregulada, la prensa comprada y la prensa concentrada. Vaya, qué lío. Así reviso lo que escribe Hugo Neira y Sinesio López. Y entiendo que nuestras democracias son inestables y pasan fácilmente de regímenes autoritarios a otros, a lo que llamamos ‘regímenes híbridos’. Que se repiten en todo el enorme territorio de América Latina, al punto que un escritor la ha llamado ‘América ladina’. Grande, Neira.

Y qué miedo, a decir del maestro López, que hoy el Perú esté entre Castillo y Cerrón quienes son tan neopatrimonialistas como fueron Fujimori y García: “El Perú asiste a una pugna feroz entre un neopatrimonialismo de tiburones y un neopatrimonialismo de pirañitas”. Y yo digo que jamás el país estuvo en manos de tanto ladrón. Y gana el Madrid la Champions y la tierra sigue girando.