Festín de gallinazos, por Mirko Lauer

Nunca ha estado Pedro Castillo más cerca de la vacancia. No por el rencor de la extrema derecha, sino por el cálculo político de la extrema izquierda. La censura de Betssy Chávez ha sido el punto de inflexión en este cambio. Tomar distancia de Castillo y desprenderse del oficialismo que tanto han aprovechado es la nueva consigna en Perú Libre.

Pero Vladimir Cerrón no puede con el aroma del poder. A comienzos de año llamaba a Castillo traidor, no tan veladamente, y definía al gobierno como de centro-derecha, pero mantuvo sus relaciones y beneficios. Hoy Cerrón llama a Castillo aliado (no camarada, chico) mientras entrega los votos para censurar a Chávez.

El perfil óptimo de PL para las elecciones de octubre sería: genuinos opositores enfrentados a Castillo, incendiadores de la pradera en varias regiones del país, populistas ofreciendo a comuneros y vecinos la propiedad de las grandes empresas. Todo esto mientras se culpa al gobierno de las dificultades económicas en curso.

Los cambios de palabras del oficialismo, el franco o el embozado, acerca de gallinazos circundando Palacio parecen bien elegidos. Los socios de la Tinka electoral del año pasado ya han comprendido que hay cosas que ganar con una liquidación política de Castillo. Comenzando por un acuerdo con la derecha, que puede durar.

Castillo vive desde hace ya cierto tiempo bajo la sombra de los votos de Cerrón en el Congreso. Esa sombra se volvió más densa cuando empezó a reducirse la distancia entre la extrema derecha y Cerrón, luego del reconocimiento de un objetivo común. Fue para sobrevivir que Castillo le entregó seis carteras ministeriales a PL, y así convirtió los ministerios en monedas.

Así, vemos que Chávez se chancó los dedos en una puerta giratoria. Cerrón quería seguir cobrándole protección (algunos lo llamarán extorsión) a Castillo en la forma de ministerios. Pero cuando Castillo le retiró al ministro clave del Minem, Cerrón tomó venganza liquidando a Chávez. No es precisamente la venganza del cóndor.

¿Qué pasa ahora? Opción 1: un Castillo molesto le quita más ministerios a su aliado; opción 2: un Castillo asustado le devuelve a Cerrón el Minem y añade alguno más; opción 3: Castillo sale a buscar su propia alianza con la derecha, FP y RP. y ya que le está sirviendo a Cerrón, ¿por qué no a él mismo?