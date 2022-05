De elecciones e intereses, por Paula Távara

¿Se imaginan que, en pleno partido de repechaje al Mundial de Qatar, con nuestra bicolor jugándose el pase, en el minuto 30 por decir algo, la FIFA llamara al árbitro y le dijera que en lugar de 11 jugadores habrá 12 y que se pueden hacer los cambios que quieran, incluso con jugadores no convocados?

No nos lo imaginamos porque sería un escándalo, porque las reglas del deporte le dan un orden y un sentido a este y porque tamaña injusticia nos resulta inaceptable, incluso en el campo de la imaginación.

Pues eso, pero en un partido en el que nos jugamos el futuro del desarrollo regional y local viene haciendo el Parlamento. Con el cronograma electoral ya corriendo (el partido iniciado), sigue cambiando las normas electorales. Esta semana, el Pleno ha aprobado y publicado por insistencia una ley que otorga un plazo excepcional para la inscripción de candidatos a las elecciones y la ejecución de comicios internos complementarios para las Elecciones Regionales y Municipales de este año.

¿Es el objetivo de esta reforma mejorar la calidad y eficiencia de los futuros gobiernos regionales y municipales? Si al menos ese fuera el interés, quizás podría tratar de entenderse la urgencia de la representación nacional.

Pero no, el objetivo de esta modificatoria es que quienes se quedaron fuera de las elecciones internas ya realizadas el 15 y 22 de mayo puedan participar en un proceso “complementario” al interior de los partidos, que podría cambiar los resultados. Esto contra la opinión técnica de los tres organismos electorales (JNE, ONPE y Reniec) y el criterio de predictibilidad que una democracia que se precie de ser seria debería implementar.

Coincidiendo con los organismos electorales, considero que no reconocer los resultados de las elecciones internas realizadas “implicaría, cuanto menos, la vulneración de los derechos de igualdad en la participación política de quienes oportunamente participaron en las elecciones internas debidamente realizadas”.

Es importante recordar, además, que el año 2017 se modificó la ley de elecciones de forma tal que el cronograma electoral no pueda ser cambiado una vez que el proceso electoral ya está en marcha. Contra lo que algunos pretenden hacer creer, el cronograma electoral empezó a correr con la convocatoria al proceso electoral, por lo cual, esta nueva ley (por el solo principio de no retroactividad) no podría ser aplicada.

Quizás lo peor en este caso, además, no sea la intención de cambiar las reglas en pleno proceso. Quizás lo peor sea la cerrazón, casi casi la pataleta de quienes se consideran “el último bastión de la democracia”, de afirmar que los organismos electorales —que tienen la misión de garantizar el funcionamiento idóneo e independiente del sistema electoral peruano— tienen que acatar “y punto” al mandato parlamentario.

Esto beneficiaría, por supuesto, a los partidos que votaron a favor de dicha legislación como Acción Popular (cuyos candidatos truncos llevaron a cabo una manifestación en la sede del JNE en los últimos días) mostrándonos nuevamente que las bancadas parlamentarias no buscan representar los intereses de la ciudadanía en general o los principios de la democracia, sino los intereses particularísimos de sus cúpulas partidarias.

Los partidos políticos tendrían que hacerse responsables de la poquísima seriedad que muestra su actitud con el proceso electoral. Incapaces de adaptarse a una reforma política pensada en mejorar el sistema de partidos y la calidad de la representación, pretenden usar su poder y su autoridad para cambiar las reglas a su beneficio y mantener nuestra política en las paupérrimas condiciones en que se encuentra, siempre que con ello consigan mantener sus cuotas de poder. Y eso, señores y señoras, se llama autoritarismo, no defensa de la democracia.