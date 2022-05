La doble cara que nos une, por René Gastelumendi

Nos hemos acostumbrado a asumir que todas las opiniones contrarias a nuestras ideas están motivadas por el dinero, es decir, privamos al prójimo de tener sus propias ideas y anhelos porque de por medio habría plata. Parte de la desconfianza generalizada de la política hacia la ciudadanía y de la ciudadanía hacia los políticos.

El problema principal surge (ya no, me doy por vencido frente al pensamiento dicotómico) cuando las personas no se dan cuenta del doble estándar con el que pontifican. Vayamos con algunos ejemplos. El Congreso es una fuente inagotable de ellos: blindan a Alarcón o a Patricia Chirinos, pero censuran a Chávez, quieren vacar por una forzada figura de traición a la patria, pero no se manifiestan frente al plagio, que es una causa mucho más objetiva.

Quieren inhabilitar a Dina Boluarte, cuando son ellos los que incumplen las reglas establecidas, pues las cambian para favorecer a sus partidos políticos, como acaba de ocurrir con las elecciones primarias y el cronograma electoral. Claman por las consultorías del Ejecutivo, pero contratan asesores a granel.

Se indignan para la bajada de requisitos para el despacho presidencial, pero no para la contratación de asesores de comisiones. Todos convenimos en que el Gobierno de Perú Libre es un desastre, pero el Congreso también es un desastre. Lo mismo, por supuesto, pasa en las redes: le llaman mermelada a todo lo que se mueva, sobre todo relacionándolo con la plata del Estado, dando por hecho que esta condiciona línea y opinión, pero no dicen nada cuando se le pasa el sombrero a la Confiep o al empresariado privado, que deberían estar bajo la misma sospecha de condicionar opiniones o investigaciones, pues el mismo principio.

Todo depende del cristal con que se mire, ¿no? Si no estás de acuerdo, según la información que manejas, con el fraude, apoyas a Castillo. Si no le hiciste barra a Keiko en campaña, ergo apoyas al gobierno y votaste por Castillo y eres rojo, caviar, etc.