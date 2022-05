La pelea por camarotes del Titanic, por Augusto Álvarez Rodrich

La incapacidad del gobierno se explica por la mediocridad del gabinete, y por la pugna entre sus ministros sin que nadie ponga orden en el manicomio.

El de Energía y Minas, por ejemplo, se puso furioso porque en la primera nave que iba a Las Bambas, en medio del conflicto sin solución, subieron al de Comercio Exterior y Turismo, en vez de a él. “No sé qué hace Roberto Sánchez ahí, es como que yo vaya a solucionar la falta de algodón”, dijo Carlos Palacios.

Sánchez, a su vez, mueve la franela para ser premier, en rivalidad abierta con el de Cultura, Alejandro Salas.

A raíz de la tensión en las comunidades en zonas petroleras, Palacios arremetió contra el presidente de Petroperú, Humberto Campodónico: “Yo lo puse, no sé qué le pasa, quiero que solucione rápido los problemas, no que esté vacilando las cosas, no debe usar la institución como su chacra”.

Palacios no “puso” a Campodónico, pues su designación vino del MEF de Oscar Graham por la constatación de que el directorio auspiciado por el Minem robaba y que, si no le ponía rueditas al edificio para llevárselo, era porque esa técnica aún no existe.

La relación entre Palacios y Graham por Petroperú es a gritos, pero ese es, penosamente, uno de los pocos pleitos que se ha comprado el titular del MEF para evitar el desmadre en el gobierno.

La ministra de Trabajo, Betssy Chávez, por ejemplo, hace lo que quiere para destruir empleo con el camuflaje ignorante de defender ‘al pueblo’, sin que Graham la pueda detener.

A su vez, los ministros del Interior y Defensa lanzan tímidos tuits contra los ataques al Ejército y la Policía de Vladimir Cerrón, al costo de pelearse con los seis ministros puestos por este y el ‘premier’ parlanchín de coliseo de Aníbal Torres, quien lleva al ‘presidente’ Castillo de telonero, mientras quien controla en verdad la PCM es Guido Bellido. Dina Boluarte, por su lado, espera que todo se caiga para poner otra banda.

Cerrón es el patrón de Castillo y Torres, el jefe de Estado de facto, mientras el ‘presidente’ formal es una cabeza clava incrustada en Palacio que no dice ni decide nada, y a quien solo sacan para leer, mal, los discursos que le preparan.

Así viaja el Perú, a la deriva, mientras en el gobierno todos se pelean por obtener el mejor camarote del Titanic.

