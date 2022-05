La dominación interna, por Antonio Zapata

Acaba de aparecer el primer tomo de las obras escogidas de Julio Cotler en el sello editorial del IEP. Son textos juveniles, la tesis en San Marcos y trabajos de antropólogo en medios rurales. Entre estos se halla la primera formulación de un concepto básico para comprender las clases sociales en el Perú, el llamado “triángulo sin base”. Su primera formulación se halla en este volumen y fue pensada para entender la situación del campesinado indígena tradicional.

Cotler quiso explicar la situación del indígena que vivía en una hacienda tradicional. Para definir su naturaleza buscó comprender la relación que lo sometía al gamonal. Entre uno y otro no había intermediarios y la interacción era completamente vertical. Uno mandaba y el otro obedecía. No había escuela ni carretera y el indígena carecía de vínculos horizontales. No se relacionaba con sus pares, ni siquiera tenía derecho al voto. Estaba aislado.

Esa era la situación clásica del triángulo sin base, pero en esa época, fines de los cincuenta, estaba en acelerado proceso de cambio. Habían aparecido los cholos que se habían entrometido entre el indio y el gamonal. Al abrir mayores opciones, el cholo había reducido la dependencia indígena, que ahora podía migrar y buscar suerte en las ciudades o tomar posición política y propiciar invasiones contra los gamonales. En los cincuenta, el indígena comenzó a romper ataduras ancestrales y los estudios de Cotler puntualizan precisamente en el proceso de cambio.

Otra reflexión de Cotler es acerca de la naturaleza del vínculo, ¿qué relación tenía el gamonal con el indígena? De esta pregunta surge la noción del pacto patrón-cliente. El primero es despótico, pero generoso, tan paternalista como abusivo y cuando mejor actúa lo hace como padrino de sus víctimas. Estas, por su parte, buscan el provecho individual, cumplen su rol con humildad y se esmeran por servir con dedicación. Esperan que el patrón sea especialmente dadivoso.

Esa relación de clientela también imperaba en las ciudades y sobre todo en Lima. La cultura criolla admitía el clientelismo como mecanismo social cotidiano. Por ello, empataba con los vínculos tejidos en el campo. Incluso, algunos proponían el pacto clientelista como base de una patria organizada en forma funcional por las instituciones sociales. Ahí aparece otro componente clave de la clase social, la política.

En este primer volumen de Cotler, la política aparece vinculada a los elementos de cambio social porque generaba una dinámica que debilitaba el poder del gamonal sobre el indígena. Al llegar a la hacienda, la política abría contactos con el mundo exterior al patrón. Los paisanos viviendo en Lima eran claves en la transmisión de nuevas lealtades políticas que permitían generar vínculos horizontales con otros campesinos. País de intercambios, a nivel subterráneo la política había colaborado en generar un circuito entre la ciudad y el campo. El poder del patrón era cada día menos unilateral.

Así, las clases sociales son conceptos relacionales. Se desarrollan como pares opuestos y se articulan a través de un vínculo social. Ahí se halla el cemento que suelda la relación entre las clases. Por su parte, el papel de la política es fortalecer o enfrentar las relaciones sociales de dependencia. En la época era predicar resignación o disposición a luchar contra el gamonal.

Por cierto, este era el panorama de la sociedad rural andina, pero si uno quería terminar de entenderla debía ponerla en relación con la costa moderna y capitalista. Así, en los escritos del Cotler juvenil aparece un país compuesto por parejas dialécticas de complejidad creciente y en espiral. Esta sería la base estructural de las clases sociales y la utilidad de los escritos de esta época es que traen los conceptos a tierra.