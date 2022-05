Rubén Blades/Perú: ¿Gobierno de Transición?, por Diego García-Sayán

Rubén Blades, extraordinario músico y cantante panameño, ha trascendido desde hace rato las fronteras de su país con su ritmo, arte y carisma. Menos conocidas son sus incursiones en política, tanto como opinante como político, faceta en la que fundó en 1993 el Movimiento Papa Egoró, por el cual fue candidato presidencial un año después (quedó en tercer lugar).

Como opinante, a propósito de la corrupción en su país y de las debilidades institucionales crónicas que afectan a su país, como a muchos de la región, Blades viene planteando que para las elecciones siguientes en su país (2024) el gobierno que resulte de esas elecciones sea uno de transición. Solo eso, pero con una agenda ambiciosa. Para gobernar tres años y con una agenda acotada, realizar ciertos cambios fundamentales en las prioridades y organización del Estado que hayan sido definidos previamente por un referéndum.

Es un concepto y planteamiento atractivo para desmantelar el “Estado corrupto y clientelar” que a juicio de Blades se sufre en Panamá, y para organizar un Estado más eficiente. A primera vista suena sugerente y podría ser una idea general a considerar en el Perú, a propósito del brutal colapso en la eficiencia y legitimidad de las instituciones fundamentales del Estado. Vamos a lo nuestro.

Mientras en el Perú se habla cada vez más de la tesis del adelanto de las elecciones generales, esta en realidad cojea: se señala la necesidad de hacer cambios institucionales antes de sustituir tanto el Legislativo como el Ejecutivo actual, para que los eventuales nuevos gobierno y Congreso que salgan de esa elección no sean iguales a lo que se tiene ahora.

La obvia y contundente lógica nos indica que ese planteamiento no tiene la más elemental viabilidad: nada apunta a que esos cambios institucionales y legales se vayan a hacer. Exactamente al revés. Los pocos pasos que se han dado en el actual Congreso en la materia han sido exactamente para lo contrario, para desmantelar los pocos cambios jurídicos que se alcanzaron luego del referéndum del 2018.

¿Se está ante un callejón sin salida? A primera vista sí. Sin un gran remezón en el escenario, nuevas elecciones generales el próximo año acabarían en más de lo mismo (como lo está siendo el gris proceso regional y municipal ya en curso). Más de lo mismo… y al cuadrado. No tiene sentido, pues, seguir insistiendo en eso.

Ante la insuficiencia real de lo que nos traería un adelanto de elecciones generales, suena sugerente un planteamiento acotado como el de Rubén Blades: referéndum para elegir un gobierno –y Congreso– de transición acotado; no solo a un lapso corto, sino a una agenda de la que no pueda ni deba salirse nadie. Por ejemplo, en materia de enfrentamiento a la corrupción, hacer el funcionamiento del Estado más eficiente y, a la vez, participativo (no es una contradicción), en materia de capacidad de ejecución del gasto público y una focalización real en los históricamente maltratados sectores de salud y educación.

Sería útil que empecemos a discutir algo así, en vez de cuándo elegiríamos a más de lo mismo: una agenda sustantiva de transición de 5 o 6 puntos para que, por referéndum, se definan los conceptos claves de una transición de la cual no se pueda salir nadie. Después podríamos tener un marco institucional mejor que el actual. Es atosigante la reiteración de temas trillados y sin salida que llenan las noticias en los medios, así como el aburrido sensacionalismo en torno a filtraciones de pretendientes –nunca confirmados– de colaboración eficaz.