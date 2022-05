El indiscreto encanto de la Constitución, por Augusto Álvarez Rodrich

Aún no es asunto prioritario para la mayoría, pero la prédica del gobierno de que un cambio constitucional –total o parcial– puede ser, un día, una buena idea, está creciendo: hoy 4 de cada 5 peruanos creen que se debe hacer alguna modificación, según encuesta de Datum de ayer.

El proyecto del presidente Pedro Castillo de realizar un referéndum para convocar a una Asamblea Constituyente (AC) fue archivado, pero una encuesta del IEP de hace unas semanas concluyó que para el 23.8% se debería insistir en el cambio de Constitución, mientras 72.6% piensa que hay otros asuntos más importantes que atender.

En general, parece un asunto poco urgente para la gente (ahora). Según Datum, solo 9% cree que es prioritaria una AC frente a asuntos como reactivación económica y empleo (42%), delincuencia (35%), corrupción (33%) y educación (29%). Es un resultado parecido al encontrado antes por Ipsos, donde una AC es prioridad para el 8%.

Sin embargo, lo interesante de la encuesta de Datum es el alza que ha tenido la prioridad de la AC en la gente: 5% en agosto 2021 y 6% en octubre 2021. Es decir, frente al 9% actual, casi se ha duplicado en los últimos nueve meses.

Pero el que la AC aún no sea prioridad no implica que, eventualmente, pueden interesar a más gente, como se puede concluir de la encuesta reciente de Datum, donde 78% opina que se debe hacer cambios de distinto alcance en la carta magna: 29% quisiera una Constitución totalmente nueva; 13% que se cambie la mayor parte del texto; y 26% algunos cambios parciales. Solo el 19% quiere mantener la actual.

Una AC es una idea equivocada en el momento actual, pero algunas partes de la Constitución sí deberían ser revisadas, como los capítulos de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre otros asuntos de la institucionalidad.

Pero eso opina esta columna, que a pocos importará. Lo que sí interesa es lo que piensa la gente. Y lo que se sabe es que no es urgente, pero que no disgusta a un sector no deleznable de la población, por lo que las encuestadoras deberían explorar con más precisión qué es lo que la gente quisiera cambiar, incluso para combatir mejor la idea con poco sentido de que una nueva Constitución haría un mejor país.