Fracturas en la Cumbre de las Américas, por Ariela Ruiz Caro

La IX Cumbre de las Américas, la única instancia en la que todos los líderes de América y del Caribe se reúnen de forma trianual no va con buen pie. Por primera vez, desde su creación en 1994, este encuentro se realizará con un año de retraso, en junio, en Los Ángeles. Este no es el mayor problema. La administración Biden ha cometido un error político al anunciar que no invitará a Cuba, Venezuela y Nicaragua “por no respetar la democracia”.

El rechazo de varios países fue inmediato: el embajador de Antigua y Bermuda en EEUU dijo que las 14 naciones que conforman la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom) no participarían de la cumbre y el primer ministro de San Vicente y las Granadinas señaló que, en el encuentro de jefes de Estado de esa organización, en marzo, se acordó por consenso que no participarían de la cumbre si acaso Cuba y Venezuela no eran invitadas. La Caricom considera que Juan Guaidó no tiene representatividad institucionalidad alguna. Pero Washington insiste y el secretario de Estado Antony Blinken le ha reiterado a este su reconocimiento “como presidente interino de Venezuela” a pesar de que las conversaciones para producir más petróleo se realizan con Maduro.

El Grupo de Puebla respaldó a la Caricom y exhortó a los “gobiernos progresistas” que se pronunciaran. Luis Arce de Bolivia y Alberto Fernández de Argentina, en su calidad de presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), instaron a no excluir a ningún país. El gesto más drástico provino de México. AMLO anunció que no asistiría a la cumbre si no son invitados todos los países. “En el continente americano no estamos para confrontación… y aunque tengamos diferencias, las podemos resolver cuando menos escuchándonos, dialogando; pero no excluyendo a nadie”. Añadió que tenía muy buena relación con Biden pero que esa actitud no deja de tener “esa rémora de política intervencionista que lleva más de dos siglos”. Sus declaraciones han puesto de vuelta y media a la Casa Blanca cuyos portavoces han dicho que las invitaciones aún no se han enviado.

Cuba participa de las cumbres desde la realizada en 2015, en Panamá, cuando el expresidente Obama, en un histórico discurso, flexibilizó el embargo y anticipó el restablecimiento de relaciones diplomáticas con ese país. Cuando Trump asumió el gobierno en 2017, reinstauró y endureció el embargo que mantiene Biden.

Las cumbres de las Américas son de suma importancia para la región. En esta instancia se proponen iniciativas que trazan el camino de nuestro desarrollo. En la primera, realizada en Miami en 1994, se lanzó el ALCA y la Iniciativa Energética Hemisférica, claves para la seguridad nacional de Estados Unidos en ese momento. El abastecimiento seguro de petróleo, basado en los principios del ALCA (privatización de empresas públicas, desregulación, apertura comercial, eliminación de requisitos a las inversiones, y libre circulación de servicios vinculados al sector energético) cumplían con ese objetivo.

En 2005, en la Cumbre de Mar del Plata, Venezuela y los cuatro países del Mercosur hicieron fracasar el proyecto del ALCA. EEUU optó por la negociación subregional o bilateral de los TLC, con resultados muy cuestionables. Por su parte, la Iniciativa Energética Hemisférica se diluyó con los proyectos de integración energética regional presentados por Chávez con Petroamérica, Petrocaribe y Petrosur, así como el fortalecimiento del Acuerdo de San José, de suministro de petróleo, en el que también participaba México.

Para preparar el terreno de la cumbre, el departamento de Comercio de EEUU enviará una misión comercial a Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay. La semana pasada, la subsecretaria de Estado para la Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos viajó a Chile para reunirse con las autoridades y líderes sociales. Los gobiernos progresistas en Chile y Perú, a los que alude el Grupo de Puebla, ¿no saben, no opinan?