Un fuego por encender, por Jorge Bruce

No estábamos preparados para esto. Creíamos haber vivido lo peor y no. Como peruanos nos sentíamos capaces de enfrentar cualquier catástrofe, sea de origen natural o humano. Experiencia no nos falta, es cierto. Les ahorro el recuento de todo lo vivido pues no alcanzaría el espacio. Hace poco me entrevistó Ricardo León para El Comercio, y cuando me hizo el recuento de esa semana, día por día, quedé abrumado. Así están los tiempos. Cada vez entro con más miedo a Twitter: un día se traen abajo la reforma universitaria y la Sunedu, al siguiente derriban la educación sexual y le dan todo el poder a los ultraconservadores. Ahora la educación sexual de los niños está a cargo de internet.

Pero acaso lo que más me asusta, es nuestra carencia de reacción. Es algo en lo que vengo pensando, sin por ahora hallar una explicación convincente. Esta suerte de desesperanza aprendida es más corrosiva que cualquier ideología barata y retrógrada, como las que alían al cerronismo con el fujimorismo (en realidad es solo una confluencia de intereses).

¿Por qué, me pregunto, no salimos a las calles a mostrar nuestra masiva disconformidad? ¿Por qué no expresamos el hartazgo masivo que exhiben, de manera creciente, las encuestas? ¿Es la pandemia letal la que nos ha dejado exhaustos? ¿Estamos tan cansados de no vivir que solo pensamos en cómo recuperar el tiempo perdido y, los más, en sobrevivir en unos tiempos cada vez más duros? ¿Agotados, no somos capaces de hilar los puntos y darnos cuenta de que lo que nos está sucediendo no es el destino sino el desgobierno y la corrupción?