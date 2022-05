Lecciones de Ucrania, por Mirko Lauer

Bill Burns, el jefe de la CIA dice que la guerra de Ucrania ha afectado los cálculos estratégicos de China frente a Taiwán. La idea parece ser que como a Moscú no le va tan bien como esperaba al invadir Ucrania, Beijing empieza a ver en Taipei una presa mucho menos fácil. China no es Rusia, pero hay lecciones que aprender en lo que viene sucediendo.

Hay en esto los elementos de un acertijo. China evitó invadir Taiwán porque las armas occidentales, sobre todo las de EE. UU., protegían la isla. Con el tiempo tanto China como Taiwán han aumentado su poderío militar, quizás con un mayor avance estratégico de la isla, que ya no es un país 100% dependiente de los equilibrios de una Guerra Fría.

Pero igual Taiwán sigue en la mira de la expansión china, dentro del esquema “un país, dos sistemas”, utilizado para suavizar las cosas con una periferia capitalista y democrática camino de ser asimilada. Hong Kong fue el primer territorio gradualmente sometido a China, al dejar de ser colonia británica. Un proceso inflexible, que sigue en marcha.

En el comentario de Burns viene implícito que el Partido Comunista de China nunca ha renunciado a sus planes de invadir Taiwán, que mantiene desde 1949. Hubo un tiempo en que no era materialmente viable, con la isla como un portaaviones de EE. UU. a 100 kilómetros de distancia. Luego se añadió a ello una inconveniencia geopolítica. En todo momento las relaciones han estado marcadas por lo paradójico.

Por último, los dos países decidieron mantener sus discrepancias, pero poniendo en marcha un proceso de crecientes relaciones comerciales. Siempre se ha supuesto que un zarpazo militar bastaría para incorporar a Taiwán al continente chino. La expansión de la presencia de Beijing por el mar de China y más allá sería el anuncio.

Pero en torno a Ucrania están pasando cosas inquietantes para un potencial invasor: Kiev está respondiendo con inesperada fuerza, el disgusto occidental está afectando fuerte a Moscú y convirtiendo a la OTAN en un rival militar más decidido que antes, el costo de la guerra para Rusia va a ser enorme.

Todo lo del párrafo anterior sin duda debe llevar a China a pensar el tema taiwanés dos veces.