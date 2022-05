Capacidades visiblemente inadecuadas, por Augusto Álvarez Rodrich

Estoy muy emocionado de estar aquí esta noche con el único grupo de estadounidenses con un índice de aprobación más bajo que el mío. Joe Biden en la cena anual con el periodismo.

La palabra lobista es muy elegante para Karelim López. Susel Paredes.

El presidente Castillo tiene capacidades visiblemente inadecuadas para el puesto y no tiene la personalidad para enfrentar a Cerrón. Efraín Gonzales de Olarte.

Algunos ministros no han dado la talla. Dina Boluarte.

El enemigo público n.° 1 para los partidos del Congreso es el liberalismo, con su defensa de los derechos individuales, de la modernidad intelectual, y su rechazo de todo dogma, eclesial o partidista. Todo eso hoy el político de la planilla pública lo engloba en la palabra caviar. Pero es al liberalismo que están atacando. Mirko Lauer.

La constitución dice que el presidente sí puede ser investigado. Marianella Ledesma.

Si se investiga a una organización criminal, se tiene que investigar a toda su estructura. Rafael Vela sobre por qué se debe investigar al presidente Castillo.

La cruda realidad está pulverizando los motivos que tuvo la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos para rehusarse a investigar penalmente al presidente Pedro Castillo. Ricardo Uceda.

Ya veremos qué hará la población. Amenazador Aníbal Torres sobre el archivamiento del proyecto de referéndum para una asamblea constituyente.

Hay temas más importantes que discutir una asamblea constituyente. Marianella Ledesma.

Si se comprueba el plagio, Castillo tendría que dar un paso al costado. Exministro de Educación Juan Cadillo.

Hay que revisar su tesis, y le aseguro que debe estar peor que la de Castillo. Aníbal Torres a una periodista.

Una cosa es el plagio de mala fe, con maldad, y otra cosa es un error de tipo académico. Si usted no cita y su asesor no repara, no es una cuestión de plagio. Eduardo Pachas, abogado de Castillo sobre la acusación por plagio.

Es poco probable que el engaño a la UCV, a la comunidad académica magisterial y al Estado le cueste el puesto a Castillo. Pero el desprestigio por lo cometido lo va a acompañar por un largo tiempo. Mirko Lauer.