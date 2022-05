¿Plagiar una tesis no sería incapacidad moral?, por René Gastelumendi

Pocas cosas tan objetivamente demostrables como un plagio, un engaño, una mentira, si la contrapones a un examen. Luego de que el programa Panorama revelara que el 54% por ciento de la tesis del presidente Pedro Castillo y su esposa, Lilia Paredes, había sido plagiada de otros autores, gracias al siempre justiciero Turnitin, no se oyen voces de vacancia en el Congreso, ni siquiera entre los más acérrimos adversarios políticos como Fuerza Popular o Renovación Popular.

Si trataron de calzar la manoseada vacancia por incapacidad moral por los dichos de una aspirante a colaboradora eficaz o hasta por las desafortunadas declaraciones de Castillo a un medio internacional sobre Bolivia, ¿por qué ahora, con un asunto entre manos tan fácilmente comprobable no se arma el caso?

Por lo pronto, el Ministerio Público ya inició investigación contra el presidente Pedro Castillo y su esposa por los presuntos delitos de plagio agravado, falsedad genérica y cobro indebido en agravio del Estado. ¿Y el Parlamento? Nada. Pocas cosas más contradictorias como el hecho de que muchos promotores de la narrativa del fraude electoral y la provacancia se indignen ahora por el “presunto plagio” del presidente, pero justifican el atentado contra la Sunedu y contra la calidad de nuestra educación superior.

¿Así, uniéndose, con consenso en lo malo, pensaban marcar la diferencia con este gobierno? ¿No es claro, como sostiene la mayoría de los expertos, que están poniendo al gato de despensero, cambiando la composición del consejo directivo de la Sunedu? Respecto a una institución perfectible, ¿no era mejor debatir más el tema y no aprobarlo a la prepo? ¿No es, acaso, una falta a la moral plagiar una tesis, sobre todo por parte de quien ahora es presidente?

Con el pobre debate escuchado sobre la Sunedu, para aprobar una contrarreforma universitaria, se entiende por qué la tesis de Castillo no causa su dimisión en un país como el nuestro. Mercantilismo puro. Sorprende que el plagio de la tesis de Castillo no se convierta en moción de vacancia en el Congreso. Es un caso puntual, objetivo. Quién lo diría. ¿De verdad, sorprende? No.