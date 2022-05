Reforma política: la novia del olvido

Las reformas políticas a nivel nacional no han producido el efecto deseado, los cambios que llegaron como esperanzadoras posibilidades se diluyeron en el tiempo, ya que el nivel de mediocridad política y de pesimismo electoral es más abrumador en cada votación. Las elecciones internas fueron invisibilizadas, el financiamiento público de los partidos políticos solo ha desnudado la informalidad en la que se manejan las agrupaciones y eso es el fiel reflejo de la colosal incapacidad de gestión del Poder Ejecutivo y el cúmulo de intereses mezquinos y subalternos del Poder Legislativo.

En el ámbito provincial solo podemos ser más pesimistas, no existen partidos políticos como tal, no existen ideologías que amalgamen una opción electoral, lo que hay son grupos de aventureros que se juntan antes y durante la elección —regional, provincial o distrital— y que, una vez que se logra el objetivo, simplemente se separan y cada uno gobierna a su estilo, sin una planificación a largo plazo. El cortoplacismo es la forma y la informalidad el fondo. Los ejemplos abundan: el exgobernador de Piura Reynaldo Hilbck llegó al poder en el año 2015, pero nunca lideró —de forma efectiva y enérgica— a sus alcaldes distritales o provinciales, una desconexión absoluta. Otro caso llamativo es el del actual candidato regional Santiago Paz, quien llevó a la alcaldía de Piura a Juan José Díaz Dios, pero que actualmente no tiene mayor comunicación ni participación u opinión dentro de la gestión edil. Cabe la pregunta: ¿Son movimientos regionales o etéreas asociaciones con intereses particulares?