¿El peor presidente?, por Maritza Espinoza

Todos, a estas alturas, estamos de acuerdo en que Pedro Castillo es incompetente para el cargo, torpe (por decir lo menos) para elegir funcionarios, sospechoso de corrupción, mentirosillo, demagogillo, populistillo y ahora, por si fuera poco, plagiario de poca monta...

Pero ¿es realmente el peor presidente de la historia? Yo creo que ni siquiera es el peor del último medio siglo. El podio estaba ya tan peleadito cuando fue electo que darle el trofeo (como se pretende con el hashtag #ElPeorPresidenteDeLaHistoria que se viralizó en estos días por redes sociales) es una auténtica injusticia con otros que han hecho mayores méritos que él.

Vamos, agarren cualquier rubro y de inmediato saldrá otro presidente que ejecutó cualquiera de estas hazañas más y mejor que don Peter Castle. ¿Robar? Ahí está Alejandro Toledo gritando “¡Paga, carajo!” a Jorge Barata reclamando el saldo de su coima con Odebrecht. ¿Nombrar allegados en altos cargos? Solo recuerden los Miyagusuku y Shimabukuro de Popular y Porvenir, la única empresa que, caramba, qué coincidencia, Alberto Fujimori no quiso privatizar.

Y sigamos: ¿Copar el aparato estatal con sus partidarios? Nada se compara con el carné aprista con el que se repartían puestos en el Estado como bocaditos en el gobierno de Alan García I. ¿Perseguir a la prensa? Otra vez Fujimori y la persecución, Sunat mediante, de los pocos medios opositores. ¿Mezclarse con corruptos? Todititos los mencionados y casi todos los otros. ¿Presumir de títulos falsos? Bueh, el doctorado del “doctor” García se lleva las palmas.

PUEDES VER: Congresista Susel Paredes presenta proyecto de adelanto de elecciones generales

Y no hablemos de otros “méritos” que Castillo aún no ha perpetrado (¿por falta de tiempo?), como desaparecer gente, estatificar la banca, secuestrar periodistas, pactar con el narcotráfico, huir con el dinero de la compra de armas en plena guerra y un larguísimo etcétera que me lleva a pensar que ese premio no puede ser solo uno, sino dividirse en categorías para que nadie se quede sin el suyo. Como el Óscar.