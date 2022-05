Decaídos, por Mirko Lauer

El fujimorismo parece haber entrado a una situación de parálisis política. Keiko Fujimori dosifica sus declaraciones y actuaciones públicas, y los demás dirigentes de Fuerza Popular mantienen un parecido perfil bajo. Hay un evidente desgano frente a las próximas elecciones, y también frente a las polémicas en el Congreso.

El bajón anímico de Fujimori puede ser por varias causas: los problemas con el indulto a su padre, los acordes de una investigación penal que avanza, o la acumulación de derrotas electorales. Sin embargo no hay señales de descontento en FP, ni está apareciendo una figura que le pueda competir desde el fujimorismo.

Pero si no hay descontento en FP, sí hay una suerte de decaimiento de Keiko Fujimori que se ha transmitido a todo su partido. Que la figura N° 1 sea además vista como la responsable del triunfo de Pedro Castillo es una hondonada muy difícil de remontar. Aun así, el partido no quiere ni imaginar una candidatura no dinástica.

En un momento pareció que la extrema derecha podría reemplazar a FP como una especie de renovación de lo que el fujimorismo representa. Pero da la impresión de que no está sucediendo así. La gente de Rafael López Aliaga es más áspera, pero no más eficaz en lo político, y suena cada vez menos ideológica, algo fatal para un extremista.

Todo esto cobra interés a la luz de las elecciones que hay en el horizonte. Una FP lanzada a competir en octubre sería un insumo importante. Pero como van las cosas, FP podría incluso no participar, dejándole el campo a una competencia entre los partidos locales, los de izquierda y los de centro-derecha.

Así, FP es parte de una doble sorpresa que hoy define la política en el Perú: no se sospechaba que los ganadores del 2021 fueran un grupo tan mediocre de aspirantes al poder, como tampoco se sospechaba la ineficiencia de la derecha para presentarle al castillismo un frente político opositor. Sin duda episodios de corrosión.

¿Es posible que la derecha, extrema o no, se reponga de la postración política en que se encuentra? Hay sumas de errores que terminan constituyendo un punto de no retorno político. Acción Popular pensó en un momento que se estaba reponiendo. Pero mírenlos ahora.