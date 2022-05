Sostiene López, por Mirko Lauer

La historia de Bruno Pacheco se va poniendo cada vez más extraña. Ahora su amiga y apañadora Karelim López afirma que el exsecretario tiene información suficiente como para liquidar a Pedro Castillo en 24 horas. Algo parecido dice el anterior abogado de Pacheco, pero el abogado actual lo desmiente de plano.

Aquí tenemos entonces a un perfecto prófugo que se pasea con una bomba informativa de varios megatones en el maletín, dando ocasionales declaraciones. Podría, nos dice López, liquidar a Castillo en una. Pero la misma López dice que a ese mismo presidente “al verse contra las cuerdas, no le ha quedado otra que proteger a Bruno Pacheco”.

Vemos, pues, que hay aquí un chantajeado, un protector y un cómplice, los tres en una misma persona. Es muy comprensible que el país esté confundido, y a la espera. También hemos descubierto ahora último que Aníbal Torres quería sacar a Pacheco del país. ¿Por qué no aceptó? Quizás por la socorrida frase sobre reconocer la culpa.

Pacheco empezó más bien reconociendo la culpa de los demás, y anunciando en su ánimo de colaboración con la justicia que los iba a denunciar a todos. Loable propósito que no llegó a materializarse, porque Pacheco no cree en eso de acudir a las citaciones. Si le creemos a su vocera, está esperando garantías presidenciales. Así, ya no se sabe realmente quién protege a quién.

La cosa se podría describir así: la partida de Castillo está a un Bruno Pacheco de distancia. Esto ha llevado al exsecretario a desdoblarse: teme por su vida y la seguridad de su familia, pero al mismo tiempo, dice López, vive oculto bajo la protección presidencial. ¿Por qué Castillo querría proteger a su potencial verdugo político?

Es preciso reconocer que una parte de la confusión la está aportando López, quien realmente está destacando en el papel de colaboradora eficaz. Es de suponer que los fiscales serán capaces de desenredar la madeja que se está armando en el caso del secretario y los sobrinos, ahora consanguíneos así como políticos.

Las cosas que sostiene López no son broma, y con cierta razón el oficialismo le está reclamando pruebas para lo que está afirmando. Pero a la vez hay que reconocer que iguales o peores acusaciones está haciendo Castillo sin la menor prueba.