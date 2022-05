Vida ferrea, por Sandro Mairata

Por Sandro Mairata | @CINENSAYOLat y @smairata

Reconocida este mes con el Premio de la Prensa Cinematográfica (FIPRESCI), Vida férrea no solo es el primer documental del peruano Manuel Bauer (Lima, 1974), sino el primer documental peruano que se alza con un reconocimiento de este nivel. Para variar, inicia ahora el penoso camino de buscar su estreno en multicines de todo el país con exhibiciones en diversas ciudades –comenzando por Cerro de Pasco el miércoles 4– y su inclusión en el Festival Al Este, en junio.

Impecable y cinematográficamente brillante, Vida férrea es otra buena noticia del cine peruano: un documental a modo de “road movie” que nos descubre un Perú que se pasea en las narices de los limeños a diario. ¿Qué ocurre desde que el Ferrocarril Central Andino del Perú deja Cerro de Pasco y emprende rumbo al puerto del Callao? Seguir este trayecto desde una de las ciudades más altas del planeta pudo haber sido un ejercicio simplón. No para Bauer, quien le inyecta un apasionado sentido épico a la tarea de la mano de su director de fotografía José Luis Salomón, con quien abre los secretos de las montañas y los caminos del muchas veces doloroso trabajo de los responsables del transporte de minerales en nuestro país.

“Cerro (de Pasco) es lindo, es bacán”, dice Manuel Llanos, el primero de los testimonios convocados. “Sino, el problema es la altura. Después de los 60 años la gente tiene que migrar. ¿Por qué? La sangre se vuelve espesa. Te vuelves morado, las manos se vuelven moradas, ya el alimento no digiere bien. Empiezan los problemas”. ¿No es eso devastador? Estar condenado a migrar cuando eres anciano si no quieres morir en tu propio hogar. Como él, conoceremos a un gerente que lleva el celular todo el día “como si fuera mi calzoncillo”, ya que debe estar disponible día y noche ante cualquier emergencia, o un exseleccionado nacional, devoto de Alianza Lima y excompañero de Perico León, quien reflexiona amargamente sobre porqué exportamos oro por centavos y nos devuelven artículos hechos con el mismo material por miles de dólares sentenciando “por eso no progresamos”.

A las delicias de la composición cinematográfica, Bauer le añade un fino ojo para el detalle y el ritmo, articulando sus tomas para ir dejando que sea el camino de las vías el que cobre vida contando su historia. Hay que tener paciencia: Bauer no es inmune a una pandemia creativa que le impide a los directores de documentales cinematográficos cortar varios minutos de sobra (y sobran varios). Tampoco recibimos mucha información en pantalla, se entiende que por una actitud purista –debatible– de reducir la intervención sobre las imágenes al mínimo.

Vida férrea continúa la racha de buen cine peruano que tenemos este año. Señores de Cinemark, Cineplanet, Cinépolis, Cinerama: el turno es de ustedes.

Ficha

Título: Vida férrea

País: Perú

Año: 2022

Director: Manuel Bauer

Protagonistas: Manuel Llanos, Betty Oscanoa, Fernando Tovar, Federico Cabeza, Víctor Rosataing

Disponible en: Auditorio Municipal, Cerro de Pasco (4 de mayo), gira por ciudades y Festival Al Este (junio)

Calificación: 4.5/5Metal de melancolía. Vida férrea, aclamada por la crítica internacional en abril, busca estreno en salas masivas de cine.