Bitcoins de la política, por Mirko Lauer

Un amigo me hace notar que la principal preocupación del partido de gobierno, en sus dos alas, es colocar gente en puestos públicos. Colocar correligionarios no es una actividad nueva en la política, pero nunca había sido llevada adelante con tanta vehemencia, ni con tanta indiferencia frente a los requisitos del puesto tomado.

Entonces lo que llama la atención no es tanto un partido convertido en una oficina de recursos humanos del Estado, sino la pobreza de los recursos humanos que el partido moviliza. En verdad no existe partido con talentos suficientes como para llenar con una mínima calidad todas las plazas públicas. Por eso se ha solido practicar una humilde tercerización.

Ahora los aspirantes a los mejores cargos deben tener alguna forma de parentesco, o filiación partidaria, o una historia de asociación con quien nombra al personal. Todo eso lo hemos visto antes. No son los criterios de selección lo que sorprende, sino la enorme distancia entre el puesto y quien pasa a ocuparlo.

Parafraseando una frase mexicana sobre las embajadas, en el nuevo Perú un alto puesto público no se le niega a nadie. Los estrategas del gobierno llenan el Estado con una energía que sugiere mucho más que un deseo de servir a los amigos. Así, cuando llegue el voceado asalto al poder, habrá más asaltados de Perú Libre que asaltantes.

En estos 10 meses los principales cargos públicos han demostrado ser efímeros. En muchos casos la trayectoria del nombrado ha sido argumento suficiente para desprenderse de él. Los funcionarios solventes han sido la excepción, y siempre atacados desde los propios grupos del gobierno, comenzando por la ubicua célula de Junín.

Efímeros y todo, los ministerios y direcciones siempre son aceptados, pues está claro que son ofertas que no van a repetirse. Hasta ser exministro es una valiosa chapita de la que el despedido no se va a desprender. Algo así como un valioso bitcoin de la política. No importa que el público olvide a los ministros; en casa el recuerdo es perenne.

Alguien me responderá que muchos nombramientos son de gente de otros partidos. Es verdad. Pero suelen ser cargos de mando medio, y son tratados como tales. Hoy solo los cerronistas son altos funcionarios de primera. Que lo diga el acosado titular del MEF.