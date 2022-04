Adelanto: ¿sensatez o engañifa?, por Mirko Lauer

Pasión Dávila, congresista de Perú Libre, ha presentado un proyecto para adelantar las elecciones generales al 2023. Respaldan su propuesta siete colegas de su partido. Digna Calle, de Podemos (no agrupados), ha entregado una moción similar. ¿Qué significa todo esto? Los promotores sostienen que están tratando de calmar las aguas.

¿Aceptarían presidente y parlamentarios que les recorten los cinco años de mandato? Debe parecerles que es muy temprano para este tipo de especulaciones. Pero quizás los promotores y quienes los respaldan están pensando que acortar el plazo ayudaría a reducir los riesgos. Sin duda se precisa un debate sobre el asunto.

Las perspectivas no son alentadoras. Si la idea molesta a quienes ven reducirse su plazo en el poder, a la vez irrita a los que quieren que se vayan todos ahora mismo. Es lo que le sucede a las fórmulas intermedias en tiempos de polarización. Es dudoso que la propuesta de Calle y Dávila calme las aguas políticas.

Los proyectos llevan a pensar que sus proponentes han detectado un peligro real de cierre del hemiciclo, y lo que están buscando es controlar el daño, mediante la entrega de tiempo en el futuro a cambio de quedarse un año más en las curules. Pero el problema con esto es que el cierre del Congreso no parece un peligro tan presente como para eso.

Lo cual nos deja la posibilidad de que todo sea un deseo de calmar la creciente ola de rechazo a Pedro Castillo, al acortar su paso por el poder. Uno de los problemas con esto es que quienes están en contra de Castillo no le creen. Suspender la presión por su salida en este caso sería como darle crédito por un largo año. Eso sí es un serio peligro.

Dicho todo esto, cabe reconocer que estas son las primeras propuestas formales en el tema del adelanto electoral. El artículo de Francisco Sagasti puso el tema sobre el tapete, pero ahora este nuevo desarrollo lo lanza al ruedo.

No da la impresión de que Castillo está de acuerdo con los congresistas de PL que participan en esta iniciativa. Él más bien se pasea por la geografía del país como si no hubiera mañana. Ahora que vive 100% sometido a Vladimir Cerrón, quedarse o irse ya no es asunto suyo.