Muñoz, ¿Cerrón le metió cabe?, por Mirko Lauer

En lo personal simpatizo con Jorge Muñoz, y su retiro del cargo por parte del JNE me parece un acto que quizás se sostiene en lo formal, pero que en el fondo no tiene mucho sentido. Pero me preocupa el argumento de fondo frente a la vacancia sufrida: un JNE sometido a una conspiración cerronista para la toma del poder a lo bestia.

La versión de Muñoz sería más convincente si el alcalde de Lima hubiera sido una piedra en el zapato para el gobierno, y en particular para Vladimir Cerrón. Pero más allá de haber guardado una sanitaria distancia frente al palacio vecino, y emitido alguna opinión discordante, Muñoz no le ha hecho problemas al nuevo poder.

Pero si lo que el alcalde está diciendo es que Cerrón es capaz de montar cualquier cosa para hacer avanzar su ficha, entonces quizás se acerca más a la realidad. Allí está su fresca amenaza al Congreso si este no se doblega ante el Ejecutivo y —en una impactante nota de Perú 21— su fracasado asalto al Congreso a la Donald Trump.

¿Qué va a pasar con Muñoz si la vacancia pega? Aún así seguirá siendo una figura mayor en Acción Popular. Pero su estilo político parece algo antiguo para lo que se está usando en estos tiempos, dentro y fuera de AP. Además si insiste en el camino del reclamo legal que anunció, eso va a afectar su imagen política.

Al alcalde saliente se le ha reprochado no haber puesto en marcha grandes obras de impacto, y ser una figura más bien pasiva, incluso renuente a asumir frontalmente los problemas de la ciudad. La limpieza de su ejecutoria, primero en Miraflores y luego en Lima, impresionó a muy pocos en esta era de culto al vivo.

En cuanto a la conspiración cerronista, idea que al tuiteador del Mantaro le parece graciosa y poco seria, hagámonos la idea que en el gobierno hay varias conspiraciones en marcha, con variados fines. Hasta Pedro Castillo cree tener una suya, que lo ayuda a seguir pateando latas desde la presidencia.

Para AP la vacancia de Muñoz es una mala noticia de cara a las elecciones de octubre próximo. Aunque el alcalde no sale tan quemado que no pueda endosar un poco.