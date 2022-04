Perú y la guerra diplomática contra Rusia, por Ariela Ruiz Caro

América Latina y los países emergentes y en desarrollo están siendo presionados a condenar la invasión militar de Rusia a Ucrania en diversas instancias internacionales. El problema no radica en condenar iniciativas bélicas, sino en las presiones que ejercen las potencias occidentales, en particular EEUU, con relación a declaraciones que exacerban y prolongan el conflicto y, por ende, la crisis económica.

El jueves pasado, Rusia fue expulsada de la OEA, en su condición de Observador Permanente, que mantenía desde 1992. La tercera Resolución referida a la intervención militar rusa, aprobada por este organismo, ha recibido menos apoyo de la región que las dos anteriores. Fueron ocho los países que se abstuvieron: Argentina, Bolivia, Brasil, El Salvador, Honduras, México, San Vicente y las Granadinas. El Perú, junto a otros 24 –incluido Juan Guaidó, pues Venezuela renunció a la OEA en 2017–, apoyaron la propuesta norteamericana presentada por Guatemala.

La embajadora de México ante la OEA planteó a ese Consejo Permanente “si la expulsión facilitará la búsqueda de una solución o serviría solamente para aumentar la colección de resoluciones que no resuelven nada”. El representante de EEUU, como si representara a monjes del Tíbet, dijo que esta sirve para demostrar que la OEA no será asociada con países que registran valores y principios contrarios a los de la organización. “Tenemos derecho a determinar con quién nos aliamos. Mientras Rusia tenga sangre ucraniana en sus manos, no es bienvenida a nuestra mesa”.

El representante ruso criticó que durante la sesión no se le haya permitido comparecer, ni antes ni después de la votación, sobre el documento y destacó que las prioridades comunes actuales son la recuperación económica tras la pandemia y que, por el contrario, “estamos presenciando intentos destructivos de sembrar nuevas líneas divisorias en América Latina en nombre de la conocida Doctrina Monroe, que apunta a una campaña concertada destinada a aislar a Rusia en el escenario internacional”.

Un día antes de su expulsión de la OEA, varios ministros de Economía y gobernadores de Bancos Centrales (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido) reunidos en Indonesia, en el marco del Grupo de los 20, se retiraron para protestar por la presencia de Rusia. Los representantes de América Latina (Argentina, Brasil y México) permanecieron en sus lugares, al igual que los de Sudáfrica, India, China, entre otros.

El presidente Biden ya había planteado la expulsión de Rusia del G20 durante la Cumbre presidencial de la OTAN y el Grupo de los países más ricos del mundo (G7), en marzo, pero ello requiere un inviable consenso. Además, la directora general del FMI, Kristalina Georgieva, instó al G20 a seguir cooperando en esta instancia, a pesar de las tensiones.

El 7 de abril, la Asamblea General de las Naciones Unidas expulsó a Rusia de su Comisión de Derechos Humanos. La propuesta recibió menos respaldo que las presentadas en oportunidades anteriores en esa instancia: 93 países votaron a favor –entre ellos Perú–, 24 en contra y hubo 58 abstenciones.

El Banco Mundial ha señalado que la economía mundial se enfrenta al “mayor shock de materias primas que hemos experimentado desde la década de 1970″, en particular la energía y los alimentos, y ha instado a crear programas específicos de redes de seguridad como transferencias de efectivo y programas de alimentación en lugar de subsidiar alimentos y combustibles. La FAO reportó recientemente que el índice de precios de alimentos llegó en marzo a su nivel más alto desde que existe registro por lo que nos enfrentamos a una crisis alimentaria global y generalizada.