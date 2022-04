A tres meses del derrame

Han transcurrido más de tres meses desde que ocurrió el derrame de petróleo en la costa marina peruana y las versiones sobre la labor de limpieza y reparación de los daños sufridos por la flora y fauna, así como el suelo, el agua y las personas que obtienen su sustento del mar, son contradictorias.

La empresa Repsol —causante del daño— dice que ya culminó la limpieza de 28 playas, ha pagado unas infracciones por un poco más de S/ 2 millones y ha judicializado la multa de más de S/ 9 millones impuesta por Osinergmin, que sanciona la falta de medidas complementarias para alertar por una posible emergencia. Esta vía contenciosa duraría unos ocho años y, a diferencia del OEFA u otras instituciones, permite a la empresa sancionada dejar de pagar la multa hasta que culmine el proceso. En OEFA se exige una carta fianza si es que se legaliza el caso.

Las sanciones se van acumulando, siendo la más reciente la aplicada por OEFA, que ordenó a Repsol el cese de acciones en Huaral, en la playa San Gaspar, pues mezclaban arena con petróleo con la que estaba limpia para suavizar el aspecto oscuro y aparentar que la desinfección hacía efecto.

Esta y otras denuncias ya están en investigación, apelación y determinación de las responsabilidades, además ya tiene tres meses en la vía administrativa mientras en la Fiscalía ambiental de Lima Noroeste, el caso se ha declarado complejo.

Debido a las mentiras de los funcionarios de Repsol, hasta el momento no se ha podido establecer la cantidad de barriles derramados ni determinado todos los retrasos en la alerta, el retiro de las tuberías en mal estado ni las especies infectadas o muertas. Se esperan resultados de laboratorio y otras indagaciones acerca de la dimensión de la contaminación y otros aspectos claves para aplicar las sanciones.

Mientras todo ello ocurre, el Congreso de la República —tan acelerado para designar comisiones investigadoras— en este caso guarda silencio mientras se van tejiendo los lobbies para extender a 40 años la explotación de los pozos petroleros en el país. El 13 de abril se aprobó en la Comisión de Energía y Minas el proyecto de ley cuyo único fin es proteger la actividad privada, lo cual perjudica a Petroperú.

Entonces, si el Estado no logra sancionar a Repsol y sus leyes no son suficientes para proteger el medio ambiente, el Congreso no solo no cumple con su labor legislativa sino que alienta esta situación por intereses a todas luces subalternos.