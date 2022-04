Cerrón usa a Castillo como pata de cabra, por Augusto Álvarez Rodrich

Se debe rechazar la pretensión de resolver los graves problemas de la presidencia de Pedro Castillo con una asamblea constituyente (AC) que carece de fundamento y es profundamente negativa para el país y los peruanos.

1. La AC no está prevista en la Constitución: esta no se modifica por referéndum, salvo que el Congreso lo apruebe por 66 votos y posterior consulta popular, u 87 votos en dos legislaturas, algo que hoy es inviable e inconveniente.

2. El proyecto presentado, como señala Rosa María Palacios, no pregunta lo que se pretende aprobar: no somete a referéndum la modificación del artículo 206 de la Constitución. La pregunta planteada no tiene relación con el texto aprobado, y eso es inconstitucional.

3. No hay forma de llegar, como advierte Fernando Tuesta, por procedimientos y sus tiempos, al 2 de octubre. Asimismo, no hay un padrón electoral de indígenas o afroperuanos, como agrega Palacios, lo cual, viola los principios básicos de igualdad ante la ley.

4. La AC no es relevante hoy para los peruanos. Según Ipsos, solo 8% la ve como prioridad, en comparación con la delincuencia (54%), el empleo/reactivación (46%) o la corrupción (44%).

5. Claro que la Constitución necesita ajustes, especialmente en aspectos institucionales y políticos –no en el capítulo económico–, pero no así, al guerrazo y como mecanismo de salvataje de un gobierno calamitoso, cuyos problemas son de gestión y de corrupción.

6. Una AC paralizaría al país al menos por dos años, deteniendo inversiones y empleo, lo cual es inadmisible.

7. Esta AC busca evadir el ofrecimiento de Castillo al cardenal Pedro Barreto y a Max Hernández de conformar un gabinete plural, técnico e independiente que haga viable al gobierno.

8. Por el contrario, esta AC es la apuesta de Vladimir Cerrón para avanzar en su proyecto comunistoide y autoritario, además de evadir a la justicia, usando la pusilanimidad, pobreza intelectual y vocación corrupta de Castillo.

9. Se debe oponer a este proyecto de AC porque pretende sacarle la vuelta al clamor nacional de un adelanto electoral (gobierno y Congreso).

10. Esta AC es un mecanismo de escape a una crisis profunda que puede terminar con violencia por la irresponsabilidad de los políticos de turno.