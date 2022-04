Metidas de uñas y patas de Castillo, por Augusto Álvarez Rodrich

Podemos meter las patas, pero no las uñas. Pedro Castillo.

El Perú no sale adelante por haber elegido un presidente que es absolutamente un analfabeto. Mario Vargas Llosa.

La prensa es de ultraderecha, dolida porque los titulares de estos monopolios y oligopolios se ven afectados. Nos ataca todos los días y tienen razón, pues estamos afectando sus intereses, pero frente a esta reacción también nosotros tenemos que ejercer una acción. Aníbal Torres.

¿Se puede permitir en un estado constitucional de derecho que un periodista llame mediocre, traidor, embustero y ladrón al presidente constitucional de la república? ¿Eso es la libertad de prensa? PC personifica a la nación. Vladimir Cerrón al autor de esta columna.

Algo hay que hacer con la prensa, ya se están pasando. Aníbal Torres.

Te crees muy inteligente y en realidad no lo eres, tu libreto lo redactan tus jefes. Por lo menos el pueblo lo hace con sus errores, pero son genuinos. Vladimir Cerrón al autor de esta columna.

La prensa de Lima está muy dolida, me ataca día y noche porque dice que elogié a Hitler. ¡Ignorancia! Aníbal Torres.

Medios no hacen pedagogía política, ¡magalizados! Guillermo Bermejo.

Me siento decepcionado de ustedes, que son nuestros aliados. Ayer presenté una intervención de drogas y no han sacado nada. ¡Qué mezquindad! Ministro Alfonso Chávarry al periodismo.

El cura autoridad en Huancayo, olvidé su nombre, tan miserable puede ser. Él quiere que el gobierno pase a formar parte de la derecha. Aníbal Torres.

Tengo fe en Dios, no en Pedro Castillo. Cardenal Pedro Barreto.

Le dije miserable, pero sin el propósito de ofender. Aníbal Torres.

¿Golpe eclesiástico? Si el cura aún no se ha enterado, hay un partido que ganó las elecciones y el resto sería usurpación. Vladimir Cerrón a Barreto.

Ahora se dice que el AN podría resolver este problema, no va a resolver absolutamente nada. ¿Qué ha hecho el señor Fernández, secretario del AN? Aníbal Torres sobre Max Hernández.

Sr. presidente, piense que está gobernando para todos los peruanos y no para un partido. Max Hernández.

Torres hizo lo que muchos se temían: atacó al psiquiatra. Mario Ghibellini.

Yo esperaba otra cosa de este gobierno. Pedro Francke.

