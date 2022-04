No hay duda de que algo malo hay en la cabeza de quienes lanzan ofensas contra un hombre de fe como es el cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo. Su voluntad de servir y de mejorar las condiciones de los más pobres lo ha puesto en el medio de ataques provenientes de uno y otro lado del espectro político, que lo acusan tanto de ser de derecha como de izquierda, por su labor mediadora que esperamos rinda los frutos esperados.

Posiciones disparatadas las del primer ministro Aníbal Torres, quien ofende porque básicamente es cada vez más claro que ya no cumple un papel propositivo ni constructivo al frente del gabinete ministerial. Sus salidas de tono, sus ataques a los medios de comunicación, sus confesas posiciones pronazi y un conjunto de barbaridades que va profiriendo sin mayor orden no dejan dudas de la necesidad de su reemplazo.

Un primer ministro tiene como tarea articular y coordinar a todo el gabinete, bajo un plan de acción que constituyen líneas maestras alrededor de las cuales se teje la gestión de la Presidencia del Consejo de Ministros, que no es el resultado de una suma de sectores, sino una mirada transversal que le da sentido y orientación al Gobierno. Eso básicamente no lo cumple la PCM. Por el contrario, el desorden es visible y cunde el despropósito, el agosto de los corruptos y la demanda no atendida de los ciudadanos.

La propuesta del cardenal Barreto avanza en la línea de reforzar la capacidad articuladora y convocadora de la PCM. De permitir que se formulen consensos sobre determinados temas de gobierno que permitan avanzar y romper esta inercia que está acabando con el Estado y minando la fe de los peruanos en la democracia. Es posiblemente la última posibilidad de la gestión de Pedro Castillo de sobrevivir y superar el caos, debido a su ineficiencia.

Evidentemente, no solo Torres y Cerrón serían afectados por esta opción de salida a la crisis dentro de los cauces democráticos. También el golpismo y la ultraderecha hacen votos porque la gestión del mediador fracase. Los extremos siempre terminan coincidiendo y ahora es evidente. Al cerronismo le interesa mantener su cuota de poder y al golpismo, que no existan soluciones. Así termina Pedro Barreto SJ, siendo blanco de los ataques furiosos de los desbordados y lo seguirá siendo, en la medida en que avance en su cometido mediador al que guía la fe en el bien común y la esperanza de un mejor destino para los más pobres.