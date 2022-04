Gallinazos y margaritas, por Ángel Páez

El peor enemigo de la prensa libre es el fujimorismo. Y no me refiero solo al periodo en que gobernó Alberto Fujimori, en el que compró a gran parte de los medios de comunicación y periodistas, y persiguió, amedrentó y secuestró a otros, en particular a los que investigaban sus crímenes. Pero, como toda organización política autoritaria, el fujimorismo ha modernizado sus métodos para poner a raya a la prensa que pregunta, fiscaliza y cuestiona. Es más, con extraordinaria habilidad, en la última campaña presidencial el fujimorismo logró el respaldo de un sector de los medios, que eran muy críticos de sus acciones. El miedo al “comunismo” los unió. Sin embargo, no hay que confundirse. En cuanto a su relación con la prensa, el fujimorismo de 1990-2000 es el mismo del periodo 2016-2021.

Como acredita el abogado y periodista Andrés Calderón en el libro “Polítika vs. Prensa: Una relación tóxica en tiempos convulsionados”, debido a su naturaleza autoritaria y corrupta, para el fujimorismo la libertad de prensa hace irrespirable el espacio en el que ejerce alguna forma de poder. Y es comprensible. La libertad de prensa es garantía de democracia, en la que no se ataca a los medios y periodistas que fiscalizan, escrutan e investigan los blindajes políticos a las autoridades corruptas; así como las designaciones de jueces y fiscales a la medida; y la promulgación de leyes a beneficio de aportantes a las campañas electorales. En cambio, en el pensamiento autoritario fujimorista, el periodismo debe ser obediente, silencioso y tarifado.

Con documentados ejemplos, entrevistas a actores de los hechos referidos y una rigurosa construcción de la línea de tiempo, el libro de Calderón relata los esfuerzos de la bancada fujimorista por tratar de controlar –y en lo posible, silenciar– a la prensa que fiscalizaba sus actos, mediante iniciativas legales dignas de las peores dictaduras. Hay episodios memorables, como los protagonizados por los chats de los congresistas de Fuerza Popular, quienes intercambiaban mensajes con su jefa Keiko Fujimori, y coordinaban acciones contra los medios y los periodistas. Uno de los insultos más frecuentes era tildar de “mermeleros” a la prensa crítica, lo que resultaba una desvergüenza monumental, porque el régimen fujimorista destinó millones de fondos públicos para sobornar a los medios de comunicación, como está probado judicialmente.

No es posible que el fujimorismo cambie su posición respecto a la prensa. Sería como pretender trastocar la preferencia alimenticia de los gallinazos, por las margaritas. No puede rebelarse a su naturaleza. El fujimorismo dejará de ser una constante amenaza a la libertad de prensa cuando desaparezca por completo. Cuando Keiko Fujimori deje de llamar a los medios para quejarse de los periodistas con los propietarios o los directores.