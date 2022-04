¿Dónde se fue Varguitas?, por Maritza Espinoza

Pocas cosas más tristes que ser testigos, en tiempo real, de la involución de ese lúcido liberal que paró en seco los intentos estatizadores de Alan García I, al conserva de hoy, obsesionado con el miedo al comunismo (viejo vestigio de la guerra fría) y capaz de mostrar su desprecio a Pedro Castillo llamándolo “presidente analfabeto”.

Mario Vargas Llosa es también quien hace poco dijo que “lo importante de unas elecciones no es que haya libertad, sino votar bien”, lo que demuestra que hoy está más cerca de la “democracia limitada” que planteaba Frederick Hayek que de la “libertad natural” de su otrora admirado Adam Smith.

Quienes amamos su obra, siempre tomamos con pinzas su prédica ideológica, pero igual era reconfortante ver, en el brillante creador de La casa verde, integridad, coherencia y una rebeldía que ponía la libertad individual como el derecho más fundamental.

Por eso nos preguntamos qué hizo que virara tanto a la derecha que terminó en el mismo bando que Trump, Bolsonaro o, gran ironía de la vida, Alberto Fujimori. ¿La edad? No lo creo. Hay mentes centenarias que no ceden a la fosilización del cerebro ni el espíritu. ¿La fama? ¿La soberbia? Difícil creerlo. La única explicación posible es que, a la distancia, no tenga pleno acceso a información sobre nuestro país o que alguien se la filtre convenientemente. Todos los que hemos querido entrevistarlo alguna vez sabemos que la tecnología no es su fuerte y que su manejo del mundo virtual no pasa de revisar el correo electrónico que le entregan, impreso, sus solícitas secretarias. No lo imaginamos oyendo un podcast de periodistas independientes y, menos, hurgando las redes sociales en busca de opiniones discrepantes.

Si es así, sería una pena que el hombre que en los 90 representaba la modernidad y las libertades civiles haya sido derrotado por sus limitaciones gutenbergianas y refugiado en el indigno bastión “libertario”, donde todo diálogo es un peligro; toda disidencia, una rebelión; y todo cambio, la muerte.