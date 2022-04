Democracia que no satisface

Existe un lugar común en cuanto a que la democracia es el más perfecto de los sistemas políticos. En ella, los matices en un ambiente de libertad se perfilan y establecen hasta llegar a configurar casi identidades en sí mismas, pero lo que no se discute es su legitimidad como sistema. En el siglo XXI estamos abocados a elevar su calidad y preservar su existencia.

La democracia representativa ha mostrado sus límites en estos tiempos. No logra los méritos suficientes para frenar los populismos que se alientan desde diferentes poderes públicos ni tampoco para enfrentar con éxito la corrupción que campea en el cuerpo mismo del Estado. No ha logrado extender los derechos civiles y sociales a todos los ciudadanos, sin detenerse en el sexo, la raza o potestad adquisitiva. Tiene un déficit enorme para redistribuir con justicia. Aunque ha fomentado la igualdad, todavía no ha dado el salto cualitativo de obtener la equidad.

La pandemia puso estas brechas más al descubierto. Y se visibilizaron todas las fracturas de la sociedad. Fatalmente, en algunos países —unos más que otros— quien salió perdiendo fue la democracia, por no haber logrado superar las dificultades y preservar su esencia libertaria, solidaria y más humana. La opción de salidas totalitarias está plenamente vigente, porque parece una regla que las autocracias se alimentan de las deficiencias de la democracia, aparentemente incapaz de satisfacer la demanda de más pan con justicia social.

La investigación del Barómetro de las Américas da cuenta de ese estado de ánimo de las mayorías de la sociedad. Uruguay aparece como el país más complacido con su modelo de gobierno. El Perú casi se da la mano con Haití en las antípodas del cuadro. Penúltimo y último lugar en América Latina, en el 2021. Nuestro punto más alto de satisfacción con la democracia fue en el 2012, con 52%, hasta decaer a 21% en el último año.

Dato de la realidad aún más preocupante es que El Salvador, Perú y Haití son los países que muestran mayor nivel de tolerancia a los cierres del Congreso, y el Perú ostenta un récord como el país que aceptaría un golpe militar si hay mucha corrupción, con un 52% de su población a favor. Estas posiciones son las que determinan también que como país no aceptemos mayoritariamente la democracia como forma de gobierno, que consideremos que las elecciones no son creíbles en general y que un 88% de los peruanos suponen que más de la mitad de los políticos son corruptos.