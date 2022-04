¿Son gabinetes realmente nuevos?, por Mirko Lauer

Ya están en el aire los signos de un nuevo cambio de gabinete. Hace unos meses este tipo de ceremonia era esperanzadora. Entonces se pensaba que los ministros que llegaban solo podían ser mejores que los renunciados. Un optimismo que demostró ser falso en casi todos los casos.

Sin embargo la reciente presencia en Palacio del cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, y de Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, es un nuevo acto de esperanza puesto en Castillo, por parte de figuras de prestigio que no le desean mal al presidente.

No es que la esperanza de los dos visitantes a Palacio esté puesta en el cambio mismo, algo que Barreto ya da por hecho, sino en que dicho cambio será muy positivo, y sobre todo sin los inaceptables tropezones que tanto han afeado otros gabinetes.

Pero en verdad el problema real no está en los sucesivos gabinetes, sino en Castillo. Entre él y su Rasputín Vladimir Cerrón no parecen conocer sino personas con hojas de vida dudosas, o incluso más que dudosas. Y si conocen a algunos mejores no les interesa mucho nombrarlos.

La experiencia mueve a pensar en que el problema está en que sea Castillo quien designa a buena parte de los ministros, y Cerrón quien designa al resto. Además Castillo cree que cambiar ministros o gabinetes enteros es una manera de resolver problemas. Un error recurrente.

Cada vez más el Castillo nombrador de gabinetes da la impresión de un adolescente a medio instruir, empecinado y muy poco confiable. Nombrar y despedir ministros es en él el ejercicio de un capricho. Además el nuevo ministro hace olvidar los errores y horrores del anterior.

Difícil decir que es lo que más ha influido en el inminente cambio. ¿Los desatinos del premier y su rol en el papelón del pasado día cinco? ¿El franco trabajo de agitación comunera que realiza el Minem contra las minas? ¿Las medidas y propuestas de la ministra de Trabajo?

Probablemente un poco de todo, un mix en constante expansión al que le podemos sumar el asunto de Kuélap, el problema de los pasaportes, y ahora último la patinada con la huelga de controladores aéreos. Castillo es todo eso, y mucho más.