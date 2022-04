Fe sin ningún fundamento en Castillo, por Augusto Álvarez Rodrich

Ser vocero oficioso de un pusilánime que cambia de opinión cada hora, porque, en realidad, no tiene opinión sobre nada, implica un riesgo que es el que han decidido correr el cardenal Pedro Barreto y el secretario del Acuerdo Nacional, Max Hernández, al anunciar, con mucha fe, pero sin sustento en el pasado de Pedro Castillo, que, ahora sí, se viene el gran cambio.

“El presidente ha reafirmado un cambio de rumbo porque queremos que el Perú salga adelante”, señaló Barreto tras reunirse con Castillo y concluir que “habrá un cambio de rumbo radical”, incluyendo un nuevo gabinete, y el psicoanalista Hernández lo ha confirmado: “Hemos quedado en eso y creo que es una buena noticia”.

Algo deben saber Barreto y Hernández que el resto de peruanos no sabemos, pues lo que se ha aprendido del presidente Castillo en sus primeros nueve meses de gobierno no es solo que es un pusilánime, sino que quien toma las decisiones en ‘su’ gobierno no es él, sino el último con el que habla.

Tras hablar con Hernández y Barreto, el ‘presidente’ conversará con su patrón Vladimir Cerrón, quien ya anunció lo que “el único cambio de rumbo que puede hacer Castillo es hacia la izquierda” y que, si él “está pensando en un nuevo gabinete sin conocimiento del consejo de ministros, su bancada y partido, solo en complicidad con la iglesia, estaría en un gran error político”.

¿Dejará Castillo de ser el operador del Fenate terruco? ¿Dejará de cobijar a saboteadores del país, como la ministra de trabajo que autoriza un paro que paraliza al Perú en semana santa, al del MTC que alienta los paros del transporte, a un ministro de energía y minas que organiza los conflictos contra la minería, y a un titular del MEF que es un arquero con manos de mantequilla al que se le pasan todos los goles?

El riesgo que corren Hernández y Barreto vale la pena correrlo, pero es difícil creer que se vaya a concretar porque, como se ha reiterado innumerables veces en esta columna, el problema de fondo en el gobierno de Castillo es Castillo, por el fraude que él significa para toda esperanza de un país viable.

Lo bueno, en todo caso, es que, si Castillo vuelve a defraudar otra vez, se irán acabando los conejos de su sombrero, y su final estará cada vez más cerca.

