Sectarismo magisterial

Fue un día histórico para el magisterio. Se estaba concediendo un reclamo largamente acariciado por los gremios de profesores: el pago de la CTS al 100%. Como es conocido, el Sutep es el principal gremio y su representación sindical no es discutida. Sin embargo, no fueron invitados a la ceremonia realizada en Palacio de Gobierno en la que se firmó la autógrafa de la ley.

El presidente Castillo hizo ostensible su alineamiento con una parte del magisterio, el Fenatep, gremio que ha sido favorecido con inscripciones y otros beneficios desde el Ministerio de Trabajo y otros sectores . Actuó, como asegura el Sutep, como un sindicalista más en vez de comportarse como un mandatario, representando a todos los peruanos.

El gremio de maestros sostiene una larga lucha por sus reivindicaciones. El Sutep ha escrito las grandes páginas de las protestas sindicales en el país. No cabe duda de que se trata de una asociación que ha mantenido la firmeza de su reclamo y la unidad ideológica que identifica a su conducción.

Pedro Castillo en su etapa de dirigente gremial se enfrentó a la dirección del Sutep, rebasó a sus líderes y condujo una lucha radical , durante el Gobierno de Kuczynski. Esta fue su plataforma de lanzamiento que le dio dimensión nacional y luego le sirvió para ser el candidato ganador en los comicios del 2021.

Nada de esto justifica que, una vez en el poder, siga enfrentando a maestros contra maestros ni genere estas diferencias odiosas que tanto daño nos han hecho y nos hacen entre compatriotas. La celebración de los educadores quedó empañada con esta actitud presidencial que quiere marcar una distancia cuando su obligación es propiciar el diálogo y el entendimiento, en un momento de grave polarización en el país y de protestas ciudadanas de diversa índole.