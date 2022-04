Precariedad en los posgrados

Investigadora. Unidad de Investigación de Políticas de Ciencia, Universidad de Sussex.

La capacidad del Estado, como el ente encargado de garantizar servicios de calidad, está siendo desmantelada por todos los flancos. En las últimas semanas, por ejemplo, hemos visto las consecuencias del enquistamiento de un sistema de educación superior construido sobre el interés de ciertos grupos de poder por amasar fortunas a costa de las expectativas de movilidad social de estudiantes de escasos recursos, el desprecio de algunas autoridades en universidades públicas por la regulación de sus actividades y una serie de requerimientos que ponen demasiado peso en un título universitario antes que en las capacidades de quienes los poseen.