Elogio de la cordura

Dos pensadores, a los cuáles respeto y aprecio —Carmen McEvoy y Alberto Vergara—, han expresado este reciente domingo la urgencia de tomar medidas para frenar la locura que parece haberse adueñado de nuestra república. Ambos coinciden en que no se trata tan solo del Ejecutivo, cuya sinrazón y venalidad no dejan lugar a dudas. Para muestra el botón del premier Torres elogiando a Hitler y Mussolini en un Consejo de Ministros en Huancayo. Haciendo gala, además, de una pretenciosa ignorancia al respecto, que fue demolida por Fernando Carvallo en RPP.

Cuando Erasmo de Rotterdam escribió su “Elogio de la locura”, en pocos días y durante una estadía en casa de su amigo Tomás Moro, lo hizo en tono satírico y jugando con varios niveles de sentido, sin imaginar que estaba redactando una obra para la posteridad. Incluso le disgustó el enorme éxito popular de su texto, pues su intención era subversiva. La locura es presentada como una diosa criada por la ebriedad y la ignorancia, cuyos compañeros son el narcisismo, la adulación, el olvido, la pereza, el placer, la demencia, la irreflexión, la intemperancia y el sueño profundo.