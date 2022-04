Los 66 y el pueblo, por Rosa María Palacios

Hace una semana reseñamos la realidad del pequeño productor agrario en esta misma columna. A esta hora, sobre el precio de los fertilizantes importados no se ha dicho nada. Solo se ofrece quintuplicar la producción de guano de las islas (monopolio estatal) sin un plan claro de sustitución descentralizada que debe asumir cada dirección regional agraria. Una política que requiere de una microgestión, valle a valle. ¿Podrá el Ministerio de Agricultura? No ha podido, en seis meses de una “segunda reforma agraria”, ejecutar lo ya ofrecido. ¿Va a poder con esto? La repuesta es un rotundo no.

Respecto al transporte el gobierno ha encontrado que la desregulación absoluta es su camino. ¿Infracciones de tránsito? Amnistía total. ¿Taxis colectivos interregionales en lugar de buses en rutas autorizadas? Aprobado. ¿Desmantelamos la Superintendencia? Faltaba más. ¿Peajes? Vamos a “conversar” con los concesionarios. A diciembre del 2021 la Defensoría del Pueblo informaba que en los últimos cinco años se han reportado 420.000 accidentes de tránsito que han ocasionado la muerte de más de 14.000 personas y han dejado heridas o discapacitadas a 272.000. Los deudos y las víctimas tienen mucho menos lobby que los transportistas. Mientras escribo ha vuelto la paz social a las carreteras (después de tres muertes directamente vinculadas a la acción policial), pero no la defensa de la vida y la salud al Gobierno.

El lunes en la noche el Consejo de Ministros aprobó un toque de queda en Lima y Callao de 22 horas continuas para detener unos falsos saqueos que solo existieron en la afiebrada mente conspirativa de la DINI que dirige el amigo chotano del presidente. Rehén de su miedo, la norma entró en vigor 20 minutos después de anunciada por Castillo. Con esa inconstitucional y bárbara violación de derechos fundamentales, la ciudad se volcó a las calles en espontánea y masiva desobediencia civil. A la noche, no faltó el vandalismo del que supuestamente el Gobierno nos cuidaba. Ese mismo día el presidente le mintió a la Junta de Portavoces, sin consecuencias, y el jueves, luego de que jurara el clon del censurado ministro de Salud, el Consejo de Ministros organizó un festival con público en Huancayo, donde lo único que quedó claro fue la reiterada admiración del primer ministro por Hitler.

Estos ejemplos, solo de esta semana, dan cuenta de lo que el gobierno de Castillo es: incapaz para la gestión pública, rapaz con el erario, mentiroso en lo político y bárbaro respecto al Estado de derecho. ¿Cómo se sostiene? Con unos 65 congresistas. “Curules cautivas” las llamó Cerrón. No solo PL, JPP y PD, que suman 44 votos. También los hay de AP, APP, Podemos y Somos Perú. Niños y más creciditos. Votan con el oficialismo, se abstienen o no aparecen a votar. Una nueva versión del inmortal video Kouri–Montesinos. El tapón, labrado por un operador como Cerrón, necesita un clavo más: dar la batalla contra la prensa para que no se les note lo vendidos o comprados, no vaya a ser que se vuelvan alquilados nomás. El mismo Cerrón lo anunció con desparpajo esta semana.

¿Cómo salimos de esta? La historia solo deja dos caminos: con Estado de derecho o con violencia. Toda solución constitucional pasa por el Congreso y este se forma en partidos políticos. Se necesita un pacto político con impacto sobre el Congreso que aglutine un mínimo de 66 votos y una llamada a referéndum para cambiarlo todo. Eso requiere que enemigos de siempre se den una tregua. ¿Creen que no les conviene? ¿Que perjudican sus opciones futuras? Si Verónika Mendoza, Keiko Fujimori, César Acuña, Rafael López Aliaga, Hernando de Soto, Luis Durán, Edmundo del Águila, José Luna y Patricia Li no se juntan y no ponen a trabajar a esos 66 votos en esa reforma pactada, el Perú al que aspiran gobernar ellos o sus partidos no va a existir. Si no hay un camino democrático, la violencia solo traerá más violencia y un infierno autocrático en el que el gobierno de Castillo parecerá un juego de niños.

66 votos más el pueblo, eso lo cambia todo. ¿Dónde están los justos en Sodoma? No se les necesita a todos. Solo 66. El pueblo se encarga del resto.

