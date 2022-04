Lo niego todo: oportunismo (sin) barreras, por Augusto Álvarez Rodrich

Los pleitos y expulsiones de estos días en la izquierda eran previsibles ante la constatación de su sombría perspectiva electoral por su alianza incondicional con el gobierno prematuramente repudiado de Pedro Castillo.

La expulsión de Nuevo Perú de su presidenta, la exministra Anahí Durand, por trabajar con Aníbal Torres, es curiosa. La oficina de un premier alucinado no es un great place to work Perú, pero conseguir frijoles con el sudor de la frente –de asesora junto al Cordano, o embajadora en 50 av. Kléber, París– hace pensar que uno no roba en la política, idea que hoy parece extravagante.

Asimismo, la PCM no clasifica –aún– como antro ilegal, como los ‘dinámicos del centro’, entre otras mafias ante las que la agrupación que fundó Verónika Mendoza guardó (im)prudente silencio durante los siete meses que duró su alianza (in)condicional con Castillo.

PUEDES VER: Pedro Castillo cree que la crisis política llegó a su fin

El acercamiento de la izquierda a Castillo tras su inesperado pase a la segunda vuelta es inobjetable. La búsqueda de consensos y respaldos entre grupos con cierta afinidad es muy valioso.

Y a Castillo se le acercaron todos los que se creían de izquierda (o querían serlo). Vladimir Cerrón, como el patrón que lo puso de ariete, quería ser más que portero de ministerio. ¡Y lo logró!

Marco Arana tuvo sus devaneos, pero menos rochosos que el de Roberto Sánchez (JPP), quien al toque chapó su cajita feliz con fajín, y sin duda que los de Verónika Mendoza y su movimiento, quienes se convirtieron en Castillolovers y groupies en un amor sin reservas y una pasión sin condiciones.

PUEDES VER: Dictan comparecencia con restricciones a Cerrón y comparecencia simple a Bellido y Bermejo

Creyeron encontrar al ‘autóctono y salvaje’ no contactado por el capitalismo, escogido de los dioses de la oportunidad que la inscripción del JNE y las elecciones con aliados negaron, para llegar al poder, salvo el cual todo es ilusión.

Ser aliado de un improvisado no fue problema, sino hacerlo sin exigir condiciones en la campaña, y comerse todititos los sapos en el gobierno, los cuales son tan numerosos y conocidos –misoginia, corrupción, vinculación al terrorismo, mediocridad, etc.– como para reiterarlos en este pequeño espacio.

A diferencia de Cerrón & Cía., que hoy asumen nomás y tiran pa’ lante, Vero & Cía. cantan como Sabina ‘lo niego todo’, olvidando cómo las redes evidencian un oportunismo sin barreras.

Newsletter Augusto Álvarez Rodrich en LR

Suscríbete aquí al boletín de Augusto Álvarez Rodrich en La República y recibe en tu correo electrónico, todos los viernes, las ediciones de su programa “Claro y directo” y su columna diaria.