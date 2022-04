Los malos ejemplos, los mismos perfiles, por Camila Vera

Lo único que Aníbal Torres ejemplificó bien durante la sesión en Huancayo fue su desprecio por la vida. Desde la legitimidad de su puesto, el todavía premier le recuerda a un país resquebrajado por las crisis –porque hay más de una– por qué existe desconfianza frente a los altos cargos: en el Perú, lejos de ensamblar, quien ejerce un puesto clave y posee un perfil similar al del titular de la PCM termina desarticulando esperanzas y, de paso, planes administrativos.

Desdeñar y luego invalidar ese desdén. Así opera Torres y así también lo hace Castillo. El primero, después de mencionar a Hitler como un referente de gestión pública y de ocasionar que la Embajada de Israel condenara su discurso a través de redes sociales, extendió una explicación sobre sus declaraciones: “Con esto no se debe ver ofendido el pueblo judío”, dijo. No era una disculpa, era una orden. El mandatario, por su parte, manifestó en el mismo encuentro –el 7 de abril en el IV Consejo de Ministros Descentralizado– que si se había “equivocado” en colocar a un titular de cartera, el asignado sería removido. “Díganlo, estoy dispuesto a hacer los cambios inmediatos”. No era una disculpa, era una orden.

Ahora, cuando la clase política está tan debilitada a lo largo de todos sus ejes, nombrar al jefe de la PCM es nombrar, por descontado, al jefe de Estado. Ya lo especifica la ONPE en su página web: al presidente del Consejo de Ministros le corresponde ser, después del presidente de la República, el portavoz autorizado del gobierno. Tiene en sus manos la responsabilidad de coordinar las funciones de los demás ministros y de refrendar los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los decretos y resoluciones que señalan la Constitución y la ley.