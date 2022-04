Mar de contradicciones, por René Gastelumendi

Ante la vorágine coyuntural y los abordamientos de la misma, desde todas las orillas, todas con sus propias contradicciones, le cedo la posta a la sabiduría tuitera, de acuerdo a mi arbitraria selección personal:

-Imagina andar etiquetando de fascista a todos los de derecha, para que el premier del gobierno por el que votaste y defiendes diga en Huancayo que admira a Hitler y Mussolini, así quedaste (Carlo Martín).

-La izquierda políticamente organizada (porque gente de izquierda molesta protestando hay mucha) abandona la calle. Sin líderes, la protesta deviene en violenta. La izquierda se viste de derecha y busca deslegitimar la protesta alegando manos oscuras. De locos este país (Alonso Gurmendi).

PUEDES VER: Aníbal Torres usó como ejemplo a Hitler para proponer mejoras en las vías de comunicación agrícolas

-Anahí Durand: “Lamentamos las expresiones pronazis de Aníbal Torres, las cuales se solucionarán con una nueva Constitución” (Carlos León Moya).

-Un manifestante pide nueva Constitución: el pueblo ha hablado. Otro manifestante pide que se vaya Castillo: debe ser pagado por la derecha, infiltrado, lumpen proletariado (Regina Limo).

-Tuvimos *24* partidos políticos en las últimas elecciones... y ningún líder político que realmente represente las marchas de ayer. Irónico, ¿no? (Ragi Y. Burhum).

-Nuevo Perú acusa de traidor al Gobierno, pero la prolongación de Verónika Mendoza trabaja en la PCM. ¿Dónde está la dignidad que tanto reclama el verocaviarismo? (Vladimir Cerrón, a propósito del nombramiento de Anahí Durand en la PCM).

-Aníbal Torres pone a Hitler y Mussolini como ejemplo de desarrollo. En este punto cabe preguntarse, ¿quién es el fascista? (Juan Diego Galarza).

PUEDES VER: Piden renuncia a Sonaly Tuesta por pronunciarse contra declaración de Aníbal Torres

-La superación de este momento aciago será con el concurso del pueblo y de las opciones políticas democráticas, un acuerdo nacional labrado con sacrificio. Se equivocan quienes quieren una gobernabilidad sobre los escombros de sus adversarios de derecha, izquierda y centro (Juan de la Puente).

-¿Y los muertos de estos días valen menos que Inti y Bryan? ¿Por qué no hay la misma indignación? Que alguien me explique por qué el movimiento de DDHH no dice NADA hasta este momento (Luis Naldos).

-Detrás de la Asamblea Constituyente hay un ímpetu cuasi religioso, como si se tratara de escribir el “nuevo testamento”, pero con Cerrón como Jesús (René Gastelumendi).