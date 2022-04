Exageradas, escandalosas, invisibles, por Lucia Solis

Cuando muchas, muchísimas mujeres, hombres trans y personas no binarias comenzaron a compartir en redes sociales sus testimonios de alteración en sus ciclos menstruales a raíz de la vacunación, me asusté. Excepto la fiebre, el malestar en el cuerpo y el dolor de brazo, no había tenido ningún tipo de consecuencia relacionada con la menstruación en mis dos primeras dosis de Moderna. Pero con la tercera, esta vez de Pfizer, algo cambió.

A poco de cumplir diez semanas del último pinchazo, la regla llegó. ¿El problema? Se había adelantado nueve días. Esta vez no era yo leyendo, con la distancia de la inexperiencia, los casos de tantas otras personas con anomalías en sus ciclos, sino que me unía, meses despué, al reporte masivo como un daño colateral más de la ausencia del enfoque de género en la investigación científica que produjo las vacunas que hoy nos hacen vivir con un poco de tranquilidad.

Porque esto no va de atacar la vacunación. Al contrario, la ciencia, una salud pública eficiente e inclusiva y Estados que pongan el bienestar al centro son esenciales para frenar la pandemia y sus consecuencias sociales y económicas. Pero, ¿omitir la existencia de variables relacionadas el género que podrían desencadenar consecuencias físicas de por vida para mujeres y personas menstruantes? No. Esa no puede ser una opción.

Datos de un estudio realizado en febrero de 2022 por Indómita, un medio nativo digital ecuatoriano, señalan que del total de personas encuestadas de diversas partes de Latinoamérica, un 76.6% señalaron haber tenido efectos en su menstruación tras la aplicación de la vacuna. Y los casos varían: desde el adelanto del ciclo hasta dolores intensos que han terminado en el área de emergencias de alguna clínica u hospital. De hecho, la investigación llevada a cabo en Perú por Justicia Verde, organización que brinda acompañamiento legal en casos de aborto, recogió los testimonios de cerca de 1000 mujeres y personas llegando a la conclusión de que en el 36% de los casos se reportó dolor durante el ciclo. Experiencias similares se reportaron en Europa y Norteamérica.

Las mujeres y otras diversidades sexo genéricas no hemos sido tomadas en cuenta para estudios de medicina ni de impacto económico o ambiental cuando han ocurrido diversos fenómenos mundiales. Una prueba de ello son los miles de testimonios que revelan coincidencias sobre alteraciones en ciclos menstruales. Pero esta omisión es más común de lo que se cree. Las emergencias sanitarias, las guerras o la indolencia de las autoridades para resolver conflictos sociales tienen consecuencias a diferentes niveles. ‘’Lo que no es bueno para la democracia, no es bueno para las mujeres’' ni para nadie, en realidad.

Así como se les califica a quienes protestan por la poca respuesta del Estado ante situaciones urgentes, a las mujeres, en el campo de la medicina, se nos suele tildar de exageradas y escandalosas; nos acusan de no tener tolerancia al dolor. De forma histórica y sistemática hemos sido y seguimos siendo invisibles. Es momento de contar con ciencia, clase política y Estados en los que participemos no solo como objetos de estudio, sino como parte activa de la construcción de acciones de toda índole.