Óptimos y pésimos en el Gobierno

Las aceptaciones de cargos públicos en estos días son saltos al vacío. Aun en el caso de los mejores jales, el Ejecutivo no tiene la estabilidad suficiente para garantizar el plazo mínimo que requiere una gestión. El talento pasa de largo por el gobierno, indetenible.

Es cierto que Pedro Castillo ha tenido unos pocos ministros razonables, y hasta buenos. ¿Por qué los sacó? Todo parece remitirse a una presión por plazas estatales y a una pugna entre colocadores oficiosos: chotanos, juninos, amigotes, allegados, y así.

Es probable que Castillo no haya podido darse cuenta de la calidad de los mejores funcionarios que aceptaron sus ofrecimientos. Es un poder que no discrimina a la hora de seleccionar o chotear (¿viene de Chota?). No tiene acceso a mucha gente, y no distingue calidades.

A una mayoría de los nombrados o contratados no les importa cuánta agua pueda haber en la piscina. Lo suyo es el aprovechamiento de las nuevas circunstancias, entrar a hacer contactos transversales en el Estado. Seguirán rondando la caja fiscal cuando Castillo ya haya partido.

Castillo no puede mirar con simpatía la estabilidad de sus principales funcionarios cuando la mitad del país quiere que él se vaya. Tampoco les puede reconocer méritos cuando es verdad sostenida que el presidente es mundialmente reconocido como un inepto de marca mayor.

Es posible que algo del descrédito del actual gobierno se les pegue por un tiempo a los buenos funcionarios que intentaron mejorar las cosas. Ya sabemos que este es un Ejecutivo lleno de sorpresas, pero no sabemos cuáles pueden todavía producirse.

La gratitud de Castillo no los va a acompañar cuando dejen el cargo. Por lo menos en esto el actual se parece a anteriores presidentes. Quizás consuele ver que el maltrato de Palacio se ha venido extendiendo también a las bojigangas de pícaros que demostraron tener llegada.

La marca de fábrica del funcionario que vale muy poco es la facilidad para pasar a la acusación, y hasta al insulto, cuando su gestión o sus puntos de vista son cuestionados. Muchos de ellos vienen de lamentables hojas de vida familiar. No pierden nada jugándose un huachito a bordo de un gobierno rico en un país pobre.