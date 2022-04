La hora del pueblo

Una oposición que carece de la capacidad moral para promover cualquier cambio y un oficialismo ineficiente, envuelto en actos de corrupción y que tarda en corregir errores, nos están colocando en una situación peligrosa y regresiva.

Los sucesos de Huancayo han puesto en evidencia que las medidas que debieron ser tomadas de inmediato, una vez que subió la gasolina y en consecuencia los productos de primera necesidad, entre otros, se deciden después de una fuerte protesta ciudadana, es decir como resultado de una forzada negociación. Mal precedente para los conflictos que están larvados o en proceso.

El presidente Castillo comete un error garrafal al confrontar a los huelguistas y tacharlos de vendidos. También se equivoca al no ser tajante en sus disculpas y no evidenciar un propósito de enmienda. La debilidad no se muestra al pedirlas, sino al mantener tercamente una posición que está probadamente equivocada. El paquete de medidas que se están conociendo no está siendo bien comunicado. Las disposiciones están siendo lanzadas en desorden y de una manera inorgánica, lo que va a ralentizar la comprensión del conjunto.

El Congreso, en este escenario tan inestable, repite su libreto conocido que habla de país, paz y reconciliación, pero en realidad está detrás de la confrontación y no cede un milímetro en su vocación de minar al Gobierno y la institucionalidad del país sin dejar de lado su afán de mantenerse en el cargo por el período completo.

Ante esta situación que se va complicando con el paso de los días, se han dado iniciativas de colectivos que quieren provocar el cambio productivo, positivo, noble y en procura del bien común. El expresidente Francisco Sagasti planteó una de ellas: recoger las 75.000 firmas suficientes para promover el adelanto de elecciones generales.

Es evidente que no será suficiente por ahora para lograr que el Parlamento ceda a esta pretensión popular —que ahora ha maniatado con la disposición en la que eliminan la iniciativa ciudadana del referéndum—, pero esto solo conseguirá que se incremente la presión en las calles para que se vayan todos.