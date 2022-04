El canto de las mariposas, por Sandro Mairata

Disponible de forma gratuita en su propio sitio web, El canto de las mariposas es un importante lanzamiento reciente que recibió el premio a mejor documental en el Festival de Guadalajara 2020. Es un seguimiento al corazón de Pebas, localidad a 10 horas en lancha desde Iquitos, donde reside la etnia uitoto; el clan Áimen o “clan de la garza blanca” al cual pertenece el artista Rember Yahuarcani, acoge también a su padres Santiago Yahuarcani y Nereida López, artistas plásticos como él. Los tres causaron especial interés en la escena limeña al exhibir en 2018 de la mano del curador y paisano artista selvático Christian Bendayán.

La directora y activista de derechos humanos Núria Frigola toma a Rember como eje y guía de esta exploración a una peruanidad extraña al mainstream centralista. Seguimos a Rember desde su atelier en la plaza San Martín hasta el encuentro con su familia en la selva y en una exploración hasta La Chorrera, hoy zona colombiana. Frigola, nacida en España pero afincada por décadas en el Perú, tiene un extenso currículo en documentales ambientalistas y con foco en pueblos originarios. Su corto documental Cebiche & Pa amb tomata (2015) también fue premiado, y una producción suya como Hija de la laguna (2012) puede verse en Netflix.

La concreción de varios temas de relevancia personal para Frigola puede apreciarse aquí. Frigola combina fotografía delicada y ambiciosa con un cuidado en la iluminación y un curioso manejo del ritmo. Por momentos, se intercala poesía en pantalla con imágenes de las obras de Rember a la usanza de una instalación de arte en alguna galería; palabras en lenguas originarias en la voz de la abuela de Rember, Martha López, generan una atmósfera envolvente. El trote narrativo se ralentiza pero Frigola lo percibe y vuelve a la acción.

Las sorpresas se van revelando: revivimos episodios del Genocidio del Putumayo (1879-1912) en la Casa Arana –otrora propiedad de la Peruvian Amazon Company, hoy monumento nacional de Colombia– donde los ancestros esclavizados eran pesados por la cantidad de caucho que lograban recolectar en cada faena.

Puede cuestionarse que El canto de las mariposas no se adentre con una obsesión más periodística en el mismo genocidio, que arrasó con poblaciones enteras de unos nueve pueblos indígenas a manos de los esclavistas caucheros. Frigola insinúa la tragedia a través de fotografías antiguas y la sonorización digna de un museo pero mantiene distancia. Su interés no es abrir nuevas heridas sino mostrar los resultados de un extenso proceso de cura que aún no concluye. Asimismo, el documental termina aprisa (apenas dura una hora) y nos deja pidiendo más.

Según como se mire, puede ser esta otra de sus carencias o acaso la razón medular de su éxito.