Reencuentro de las izquierdas, por Paul E. Maquet

El 27 de marzo se realizó en Lima el llamado “primer encuentro de organizaciones de izquierda” que reunió a una decena de partidos y movimientos. El objetivo declarado no es inmediato ni meramente electoral, sino superar la fragmentación actual, recuperar iniciativa y construir un nuevo proceso de acumulación política.

Este encuentro no fue, obviamente, el “primero”. Las izquierdas peruanas han vivido numerosos procesos de unidad y división, incluso en años muy recientes. Pero es el primero que se da en el contexto actual: tras la ruptura del Frente Amplio el 2017, tras las elecciones que llevaron a Pedro Castillo a la presidencia el 2021, y luego de la primera etapa de su gobierno que se caracterizó por una alianza plural con organizaciones de izquierdas.

En el momento actual, Castillo ha optado por una alianza tácita entre Perú Libre y sectores variopintos con representación en el Congreso, caracterizada por el pragmatismo, el conservadurismo y la ausencia de líneas de cambio estructural (como la reforma tributaria o la generación de un momento constituyente).