La voz ausente de América Latina frente a Ucrania, por Ariela Ruiz Caro

Un mes después de que el presidente Putin invadiera Ucrania mediante una “operación militar especial”, el impacto económico es creciente a nivel global. Aunque más de 140 de los 193 miembros de la ONU no han sancionado económicamente a Rusia, las impuestas por Estados Unidos, la OTAN, entre otros, ponen en peligro la recuperación tras la pandemia y tienen consecuencias sobre las cadenas de suministro y las operaciones financieras globales. El incremento de los precios de la energía, los alimentos y fertilizantes impulsa la inflación a niveles no vistos en décadas, lo que está dando lugar a aumentos de las tasas de interés que frenarán el crecimiento económico. Tanto el FMI como la ONU han reducido sus pronósticos de crecimiento en todas las regiones del mundo.

América Latina y el Caribe no es ajena a este fenómeno, pero su dirigencia política carece de iniciativas proactivas conjuntas para enfrentar la ola que viene. La región ha perdido relevancia como actor político en el plano internacional. En años recientes ha permitido la injerencia del gobierno estadounidense para desactivar la Unasur (2019) y remplazarla por una entelequia denominada Foro para el Progreso e Integración de América del Sur (Prosur). No impidió que el candidato nominado por el expresidente Trump, Mauricio Claver-Carone, su asesor de Seguridad Nacional para asuntos latinoamericanos, se convirtiera en presidente del BID en 2020, rompiendo la tradición de que este fuera latinoamericano. Tampoco respaldó la propuesta de India y Sudáfrica para liberar las patentes de las vacunas contra la COVID-19 en el marco de la OMC, como sí lo hizo la Unión Africana que agrupa a los 56 países de ese continente.

En su posicionamiento frente a la guerra en Ucrania hay algunas coincidencias: todos la han condenado y ninguno ha votado en contra de las resoluciones de la OEA o de la Asamblea General de la ONU. La mayoría las ha respaldado y un número menor se ha abstenido por considerar que en ellas no se evalúan los factores –progresiva expansión de la OTAN hacia las fronteras de la Federación de Rusia– que han conducido al uso de la fuerza.

En este escenario, que afecta severamente la seguridad energética y alimentaria, la región debería respaldar las iniciativas de mediación de gobiernos aceptados por los contrincantes. El 7 de marzo, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, dijo estar “dispuesto, si es necesario y junto a la comunidad internacional, a llevar a cabo la mediación necesaria cuando haga falta”. China mantiene buenas relaciones comerciales con Ucrania, le ha remitido ayuda humanitaria y también tiene ascendencia sobre Rusia, con la que ostenta fuertes vínculos económicos y estratégicos.

Días antes, el gobierno ucraniano solicitó su intermediación, que fue apoyada por el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell: “No hay alternativa. No podemos ser nosotros los mediadores. Y no puede ser Estados Unidos. ¿Quién si no? Debe ser China”, señaló. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) no se pronunció.

Tampoco lo hizo el martes, cuando representantes de Rusia y Ucrania se reunieron con la intermediación de Turquía, que dejaron algunos avances. El primero se comprometió a reducir drásticamente la actividad militar en dirección a Kiev y Chernígov y no se opone a que Ucrania ingrese a la Unión Europea. Ucrania mantendrá la neutralidad y no acogerá en su territorio bases militares extranjeras, bajo garantías jurídicas internacionales.