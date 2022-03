Amables enrejadores PNP, por Mirko Lauer

¿Qué han sido esas rejas colocadas por la policía frente al local central del Apra el domingo pasado? La PNP dice que fueron puestas para impedir que “elementos inescrupulosos” atacaran a Alfonso Ugarte en una marcha a favor de la vacancia. Los apristas opinan que más bien ellas fueron puestas allí para impedir que ellos acudieran a esa marcha.

Pero a juzgar por las fotos en los medios, esas rejas no sirven para ninguna de las dos cosas. Más parecen objetos simbólicos de una voluntad policial de poner al Apra tras las rejas. En todo caso, no se trata de una cortesía política, sino de un acto agresivo, que ciertamente no se le ha ocurrido al comisario del barrio.

Es verdad que en los últimos tiempos el Apra ha vuelto a marchar por las calles como partido opositor; sin muchos jóvenes en primera línea, pero con dirigentes ya históricos. Luego está el conflicto del aprismo con Perú Libre en Junín. Las dos cosas bastarían para que el gobierno vea al Apra como un partido que debe ser atajado en las calles.

Sin lugar en el Congreso, con problemas internos que se resisten a partir, y dificultades para recuperar su inscripción en el JNE, el Apra quizás no pueda participar en las elecciones de octubre, pero está disponible para movilizarse en una serie de temas opositores.

Sobre todo para bloquear candidaturas oficialistas.

Para el Apra no es un mal momento. Partidos con mucha más fortuna electoral están entrampados en el Congreso, o enfeudados con el Ejecutivo. Lo cual vuelve a la oposición radical, que tanto parecía prometer, una cancha vacía, o casi. Hace decenios que el pensamiento del aprismo no es muy radical, pero algunas facetas de su estilo político sí.

Hoy el aprismo puede mostrar algunos dirigentes eficaces, como Jorge del Castillo o Nidia Vílchez, pero la renovación de cuadros que el partido se debe no se ha producido todavía. Si acaso es cierto que el Apra nunca muere, esta vez su proceso de salida de la sala de cuidados intensivos empieza a durar demasiado.

Por lo pronto a Alfonso Ugarte las inesperadas rejas, y las protestas por su presencia, le han significado al Apra una bienvenida publicidad.