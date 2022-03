Política que no aprende ni olvida, por Augusto Álvarez Rodrich

De una sesión de vacancia intrascendente y sin nada más recordable que escaramuzas de baja estofa, no puede salir ilusión de que la política enmiende rumbos para reconectar con una ciudadanía que la ve cada vez con más distancia y rechazo.

El primer intento de vacancia del presidente Pedro Castillo, a inicios de diciembre, pudo llevar al replanteo de actitudes del Gobierno y del Congreso.

Pero nada sucedió. La oposición siguió sin más agenda que el amago de control político, como perro que ladra, pero no muerde, con mucho ruido y pocas nueces, claudicando cuando correspondía censurar a un ministro incorrecto por los amarres bajo la mesa cocinados en un Parlamento mediocre y corrupto como siempre.

En el gobierno se esperaba, tras el primer intento de vacancia, revisión de errores vía un cambio de gabinete que nunca llegó sino hasta mucho después, y por otros motivos. Siguió un presidente con la misma impericia, orfandad de equipo valioso, falta de agenda relevante, promiscuidad con la corrupción y entusiasmo por la mediocridad.

Después del segundo intento de vacancia fracasado, todo seguirá igual. La oposición en lo mismo, es decir, el control político mentiroso, la búsqueda de la prebenda, del pacto subalterno con el gobierno, de la intrascendencia. Más enfrentamientos del tipo Guido Bellido versus Jorge Montoya, más majaderías de Maricarmen Alva.

El gobierno, a su vez, como se desprende de las declaraciones absurdamente agresivas de anteanoche del apañador de cuchipandas de Palacio que es el premier Aníbal Torres, volverá a lo mismo, sin la vocación de enmienda que anunció el presidente Castillo en el hemiciclo cuando pedía votos ‘responsables’ para no ser vacado.

Se viene, por tanto, tras el segundo fracaso de intento de vacancia, más de lo mismo. Se podría pensar, entonces, que nada relevante cambiará, pero más de lo mismo por más tiempo es peor, pues los problemas se agravan y la perspectiva se deteriora más.

Entre el triunfalismo de un gobierno que sobrevive de quincena en quincena, y la irresponsabilidad de un Congreso que no ve más allá de su interés particular. Como los Borbones, no aprenden nada, no olvidan nada.