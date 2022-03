Costo/beneficio: de lejos gana el gas, por Humberto Campodónico

La huelga nacional de transportistas está fuerte, en protesta por el alza del precio de los combustibles debido, en buena parte, a la condenable invasión de Rusia a Ucrania. Será por eso que el congresista José Jerí presentó ayer el proyecto de ley # 1541 que propone: “en caso de conflicto bélico internacional y otros similares, el MEF quedará facultado para exonerar hasta por 90 días el Impuesto Selectivo al Consumo ISC” a los combustibles para “proteger la estabilidad de la Canasta Básica Familiar”. Ajá.

Según SUNAT, en el 2021 se recaudó la importante suma de S/ 3,647 millones, de los cuales S/ 2,658 y S/ 989 millones son de combustibles importados y de la producción interna, respectivamente. ¿Dirán que el proyecto es “populista”? Es probable.

En el 2021 el precio promedio internacional fue US$ 68/barril. Ayer fue US$ 105/barril y el pronóstico de Trading Economics es que en enero esté en US$ 129/barril.

PUEDES VER: Transportistas continúan paro por segundo día en vías de Piura

Dos cosas. Una, que en el 2022 el precio va a ser 100% más alto que el 2021, lo que impacta en la inflación. Dos, que los ingresos por ISC podrían duplicarse y superar los S/ 7,200 millones en el 2022. Resultado: este año el MEF va a obtener un exceso de ingresos por ISC, no previsto.

Sigamos. La semana pasada propusimos un “Comité de Crisis para combatir la inflación”. Pues bien, hace unos días se promulgó el DS-002-2022-EM, que incorpora a la gasolina 84, el gasohol 84, la gasolina 90 y el GLP a granel al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Ya estaban “adentro” los balones de GLP y el diésel.

Veamos el costo para el MEF de las tres gasolinas en el FEPC. Si quisiera que el precio baje 3 soles por galón, los 174 millones de galones de ventas en todo el Perú ascenderían a S/ 518 millones anuales. Como la medida se ha dado por tres meses, el costo sería S/ 173 millones. Ojo, no se ha incluido el gasohol 90, cuyas ventas son el doble de las tres gasolinas juntas. De hacerlo, el costo anual sería de S/ 1,200 millones adicionales a los 518 millones. No es poco.

PUEDES VER: Manifestante de paro de transportistas muere atropellada por auto durante bloqueo en Junín

Podría ser que para el MEF ese costo hubiera sido excesivo. Cierto. Pero también puede ser que no se incluya al gasohol 90 pues se le añade etanol (de caña de azúcar), que lo encarece. Dicho de otro modo, se buscaría desincentivar el gasohol 90 para que los consumidores “se pasen” a la gasolina 90 (más contaminante).

Buena parte de estos costos se hubieran evitado de haberse masificado el gas natural del Lote 88, que sustituye a las gasolinas (Gas Natural Vehicular, GNV) y el GLP. Tiene precio regulado y no sube aún si el petróleo se va a US$ 300/barril. Pero durante quince años el neoliberalismo lo impidió (1). Hoy se lamenta lo que no se previó. Se trajo el gas a Lima, pero no al resto del país. Por eso las protestas de la población y de los transportistas, así como el PL 1541.

Dicho esto, hay tareas para hoy. En diciembre se promulgó el DU-009-2021, que otorga S/ 200 millones a Cofide para financiar la conversión de cien mil vehículos a GNV. Según Erick García, dicha conversión disminuye en 8,000 a 9,000 barriles diarios (bd) el consumo de GLP, lo que equivale al 14% del consumo nacional y al 50% de los 15,000 bd de GLP importado.

PUEDES VER: Paro de transporte de carga inicia con bloqueos y marchas en el sur

Corolario: a más consumo de gas domiciliario, menos consumo de balón caro de GLP. A más consumo de GNV, menor consumo de gasolinas y GLP importado a US$ 105/barril. Tenemos un pasaporte a la seguridad y el abastecimiento energético a precios baratos y no lo usamos. Si lo hiciéramos, no habría el PL 1541. Y, de seguro, habría menos reclamos de las amas de casas y huelgas de los transportistas.

Y tampoco habría la presión al MEF para que subsidie los combustibles a costo perdido, como sucede con el FEPC, ya que solo otorga un alivio temporal pero no arregla el problema de fondo: la sustitución del petróleo caro por el gas natural barato y menos contaminante. Desde el punto de vista costo/beneficio, más barato era (y es) masificar que el gasto perdido en que se incurre hoy.

Esa masificación la reclamó el pueblo de Ayacucho la semana pasada en un gran evento organizado por el gobierno regional. Volveremos sobre el tema.

1) Ucrania y pasaporte energético peruano, Cristal de Mira, 02/03/2022. https://bit.ly/36SNEWC