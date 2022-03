Ni especiales ni angelitos, por Gloria María Pineda

Secretaria general. Foro Reflexión Perú

¿Por qué se mantienen esas expresiones que minimizan la condición de niños, jóvenes, adultos e incluso adultos mayores con síndrome de Down? Con frecuencia escucho: “Estos angelitos son una bendición de Dios”, “son niñitos eternos”, “son especiales” o “tienen habilidades diferentes”. ¿Es que no son suficientes las experiencias probadas, las evidencias o las historias de vida que nos revelan una riqueza de capacidades, talentos y vivencias que seguirían ocultos si nadie apostara por ellos?

Estas etiquetas han construido un imaginario que estigmatiza. ¡Qué complicado pasar una vida teniendo que demostrar que ante todo y, sobre todo, son personas! Y no les digo nada sobre las palabras usadas como insulto, para humillar o denigrar, que se encuentran en las redes sociales y ¡hasta en los enfrentamientos entre políticos! Retardado y mongolito son las denominaciones que hieren la dignidad de miles, millones de personas que no pueden hacer nada ante una alteración genética. Sencillamente, no tuvieron opción, ellos no lo decidieron, nacieron así.

¿Cómo surge este síndrome? Es importante saber que la mayoría de las personas tenemos en cada célula 23 pares de cromosomas, es decir, un total de 46. En el caso de las personas con síndrome de Down se presenta un cromosoma de más o cromosoma extra, es decir, nacen con 47 cromosomas en lugar de los 46 que ya mencionamos. Este incremento cromosómico, hasta la actualidad, no se puede evitar, modificar o disminuir. Que quede claro, el síndrome de Down no es una enfermedad. Por ende, tampoco son “enfermitos”.

Esta condición lleva el nombre del médico inglés John Langdon Down, quien en 1858 fue nombrado director médico de un asilo para niños con discapacidad intelectual, en Surrey, Inglaterra. Infelizmente, en su afán por categorizar a sus pequeños pacientes utilizó la expresión «idiocia mongoloide», al encontrar similitudes faciales con las razas nómadas del interior de Mongolia. Pero es importante saber que fue el Dr. Jerome Lejeune quien, en 1957, descubrió a qué se debía la aparición del síndrome.

PUEDES VER: Niña con síndrome de Down que sufría bullying fue acompañada por el presidente a la escuela